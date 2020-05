Polski oddział Spar Group generuje przychody w wysokości 250 mln zł

fot. materiały prasowe

Polski oddział Spar Group zanotował w pierwszym półroczu 2020 r. przychody na poziomie 230 mln zł.

Południowoafrykański Spar Group, który jest w Polsce właścicielem sieci Spar oraz Piotr i Paweł, opublikował wyniki za I półrocze 2019/20 r (okres 6 miesięcy kończący się 31 marca 2020 r.)

Przychód w Polsce wyniósł 964 mln ZAR czyli ok. 250 mln zł. Strata operacyjna wyniosła ok. 70 mln złotych, a strata przed opodatkowaniem – ok. 76 mln zł.

- Pomimo wyzwań, biznes w Polsce poczynił znaczne postępy w pierwszej połowie roku. Licencja SPAR dla Polski została już oficjalnie przeniesione do grupy. Umożliwiło to 157 istniejącym sklepom SPAR dołączenie do nowej spółki. Przekształcono 9 istniejących sklepów Piotr i Pawel w sklepy SPAR. Nowe centrum dystrybucji w Czeladzi pod Krakowem rozpoczęło działalność. Cała sieć sklepów w Polsce liczy 219 sklepów, co obejmuje także 53 sklepy pod szyldem Piotr i Paweł – to stan na koniec marca 2020 roku - podał firma.