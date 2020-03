Pomimo podwyżek związkowcy organizują referendum strajkowe w Kauflandzie

pracownicy Kaufnadów chcą zarabiać więcej

Referendum strajkowe w Kauflandzie odbędzie się w kwietniu - taką decyzję podjął Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Wolnego Związku Zawodowego „Jedność Pracownicza". Pierwsze z nich odbędą się w marketach w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim w dniach 24-25 kwietnia 2020 roku. Oznacza to, że związkowców nie zadowoliła podwyżka zaproponowana przez zarząd sieci w lutym.

Związek domaga się wzrostu wynagrodzeń dla pracowników spółki Kaufland o 800 zł. Aktualny wzrost wynagrodzeń jaki wprowadził pracodawca od 1 marca nie satysfakcjonuje związkowców i w żaden sposób nie rekompensuje rosnących kosztów życia. Przypominamy, że we wrześniu związek wystąpił do zarządu Kaufland Polska Markety z siedzibą we Wrocławiu z postulatem wzrostu płac o 800 zł dla każdego pracownika zatrudnionego w spółce. Od tego czasu związkowcy z Bełchatowa są w sporze zbiorowym z pracodawcą. Pierwsze rokowania odbyły się 12 listopada, zaś mediacje 3 lutego 2020 roku. Cykl spotkań pomiędzy stroną społeczną a przedstawicielami spółki Kaufland nie przyniosły oczekiwanych efektów. Wobec powyższego kolejnym etapem jest przeprowadzenie referendum strajkowego podczas którego wszyscy pracownicy Kauflandu będą mogli wyrazić swoje zdanie odpowiadając na trzy pytania:

Czy jesteś za przeprowadzeniem strajku ostrzegawczego?

Czy jesteś za przeprowadzenie strajku ogólnopolskiego – długoterminowego?

Czy w przypadku przeprowadzenia strajku weźmiesz w nim czynny udział?