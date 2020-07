Ponad 500 producentów z całej Polski chce wejść na półki Biedronki

fot. materiały prasowe Biedronka

Ponad 170 nowych produktów od przeszło 100 małych, lokalnych producentów, którzy zostali dostawcami Biedronki to najnowszy bilans akcji „Czas na wspieranie małych producentów” rozpoczętej w połowie kwietnia 2020. W tym tygodniu w ofercie Biedronki, aż 35 produktów od producentów regionalnych czeka na klientów sieci – są one specjalnie oznaczone w folderach, część z nich to szczególnie cenione marki jak na przykład piwo Raciborskie, czy ser Lazur

Wśród produktów do tej pory zaoferowanych w ramach akcji najwięcej, bo prawie 1/3 stanowią artykuły takie jak ciasta, słodkie i słone przekąski. Na drugim miejscu znajdują się produkty mleczne i nabiał (25%), a na trzecim miejscu piwa z lokalnych browarów (aż 13% oferty). W ofercie spożywczej Biedronki w tym tygodniu znajdzie się 35 produktów regionalnych.



- Ten program Biedronki jest realną pomocą dla polskich producentów, którzy budują naszą gospodarkę. Historia naszej firmy sięga jeszcze końca lat 20. Teraz dzięki Biedronce, mamy możliwość dotarcia do nowych klientów i w ten sposób utrzymania dotychczasowej produkcji - powiedział Jerzy Krzak, prezes zarządu Lazur - Spółdzielczego Związku Grup Producentów Rolnych w Nowych Skalmierzycach.

Wiele produktów, które znajdują miejsca na półkach sklepów sieci Biedronka wraca w kolejnych tygodniach, tak było już w przypadku 18 produktów. Ich popularność wśród klientów zdecydowała o tym, że pojawiają się cyklicznie. Artykuły oferowane w ramach programu „Czas na wspieranie małych producentów” są oferowane często tylko w jednym regionie.

- Od 25 lat Biedronka jest ważną częścią polskiego społeczeństwa. Przez nasz program chcemy wspomóc tych, których często nie widać w telewizji, ale również potrzebują pomocnej dłoni. Łącznie otrzymaliśmy zgłoszenia od ponad 500 producentów z całej Polski. Cały czas nasi kupcy pracują nad nowymi ofertami, tak by jak najwięcej produktów lokalnych mogło dalej trafiać na półki Biedronki - dodaje Michał Gontarz, dyrektor handlowy odpowiedzialny w sieci Biedronka m.in. za program „Czas na wspieranie małych producentów".