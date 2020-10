Ponad 80 proc. sklepów Żabka jest obsługiwanych logistycznie co drugi dzień

fot. materiały prasowe

Żabka Polska, mimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią, w tym roku dokonała największych w swojej historii inwestycji w rozwój sieci logistycznej. Ostatnią z nich jest uruchomienie 7. centrum logistycznego w Tyńcu Małym pod Wrocławiem. Obiekt docelowo będzie obsługiwać blisko 600 sklepów Żabka, zlokalizowanych w rejonie Dolnego Śląska i części województwa opolskiego, co pozwoli zwiększyć szybkość dostaw produktów do sklepów. Inwestycja pozwoliła na utworzenie ok. 230 nowych miejsc pracy w regionie.

Całkowita powierzchnia obiektu to blisko 21 tysięcy mkw., a powierzchnia magazynowa z chłodnią zajmuje obszar ponad 19 tysięcy mkw. Pozostała przestrzeń została wykorzystana na pomieszczenia biurowe. W centrum logistycznym zastosowano nowoczesny system chłodzenia oparty na ekologicznym czynniku CO₂, który posiada najniższy z grupy czynników chłodniczych potencjał tworzenia efektu cieplarnianego.

– W tym roku dokonaliśmy największych w historii Żabki inwestycji w nowoczesny łańcuch dostaw, mających uczynić go jak najbardziej optymalnym i przyjaznym dla środowiska. Na początku roku uruchomiliśmy mroźnię k. Warszawy. W trzecim kwartale uruchomiliśmy magazyn mroźniczo-chłodniczy w Komornikach k. Poznania. To wyjątkowy obiekt, w którym zastosowanych jest wiele rozwiązań proekologicznych, oszczędzających energię oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W październiku br. z kolei otworzyliśmy nowy magazyn przeładunkowy w Łodzi oraz nowe centrum logistyczne w Tyńcu k. Wrocławia, które w tym regionie zapewni nam jeszcze lepszą efektywność i wpłynie na zdolność operacyjną całego łańcucha logistycznego Żabki, które obecnie obejmuje 7 centrów logistycznych w całej Polsce. Dzięki uruchomieniu nowych obiektów, zapewniliśmy ok. pół tysiąca dodatkowych miejsc pracy na rynku – mówi Adam Manikowski, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych w firmie Żabka Polska.

Rozbudowa logistyki pozwala Żabce dynamicznie rozwijać sieć sklepów, których jest już obecnie ponad 6600.

W nowym centrum logistycznym pod Wrocławiem, podobnie jak we wszystkich centrach logistycznych i terminalach Żabki na terenie całego kraju, wdrożone zostały zasady mające na celu zapewnienie ciągłości pracy oraz bezpieczeństwa wszystkim pracownikom i współpracowników. W centrum obowiązuje podwyższony reżim higieniczny.

Uruchomiony pod Wrocławiem obiekt dołączył do sieci logistycznej Żabki liczącej 7 centrów logistycznych, z których dystrybuowane są produkty do ponad 6,6 tys. sklepów w całej Polsce, oraz 22 terminale przeładunkowe. Dostawy do placówek sieci realizowane są w całej Polsce sześć dni w tygodniu. Ponad 80 proc. sklepów obsługiwanych jest logistycznie co drugi dzień.