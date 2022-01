Ponad 9 tys. sklepów we franczyzie ABC

Od kwietnia 2021 r. już 700 sklepów przeszło zmianę identyfikacji wizualnej.

Marka ma też intensywne plany rozwoju w tym roku.

Sukcesy 2021

Pomimo trwającej epidemii do sieci przyłączyły się aż 833 nowe sklepy. O sile marki i korzyściach współpracy w ramach sieci ABC świadczą także kolejne sklepy otwierane przez dotychczasowych partnerów.

W 2021 roku rozpoczął się także proces odnowienia wizerunku sklepów zrzeszonych w sieci. Od kwietnia ubiegłego roku wzięło w nim udział 700 sklepów lokalnych w całej Polsce. Nowe ABC to nowa identyfikacja wizualna, podkreślająca indywidualną nazwę sklepu oraz nowa komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna – to największa metamorfoza sieci od ponad 20 lat. Lepsze doświadczenia konsumenckie, komfortowe warunki zakupowe i atrakcyjne promocje przekładają się na wzmocnienie rozpoznawalności sieci, a co najważniejsze – na zwiększenie wartości koszyka zakupowego, co wpływa na wzrost sprzedaży w punkcie. Jak pokazują wyniki, obroty właścicieli sklepów, którzy zdecydowali się na rebranding, odnotowują dwucyfrowe wzrosty w stosunku do roku poprzedniego.

W zeszłym roku sieć ABC rozpoczęła także wdrażanie strategii transformacji cyfrowej współpracujących z nią sklepów. Innowacyjny system kasowy mojpos.pl pomaga usprawnić proces zarządzania punktem sprzedaży, zapewnia atrakcyjną politykę promocyjną oraz wspiera poprawę lojalności klientów, czego efektem jest wzrost sprzedaży i konkurencyjności sklepów. Obecnie z tego rozwiązania korzysta już 1500 sklepów sieci.

– Oprócz wielu zrealizowanych projektów oraz bardzo dobrych wyników biznesowych, rok 2021 pozwolił nam również na spotkania i budowanie relacji z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi, co jest dla nas podstawową wartością w biznesie. Udało nam się także zorganizować wydarzenia hybrydowe, takie jak e-Kongres ABC dla franczyzobiorców, Konferencja ABC dla dostawców czy obecność sieci na Targach Franczyzy w Warszawie. W obecnych czasach szczególnie doceniamy każdą możliwość kontaktu – mówi Tomasz Michalewicz, Dyrektor ds. sieci ABC.

Plany 2022