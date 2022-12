Popeyes Polska: Sprawdzamy ceny hamburgerów

Według sierpniowego cennika sieci Popeyes w Wielkiej Brytanii dania oferowano w następujących cenach:

Ceny w Popeyes

- Chicken Sandwich Solo - £5.50 na dziś to ok. 30 zł

- The Chicken Sandwich Solo - £7.99 czyli ok. 43 zł

- Deluxe Chicken Sandwich Solo - £6.75 to ok. 36,72 zł

- Deluxe Chicken Sandwich Meal - £9.25 czyli ok. 50 zł

- Creole Red Bean Vegan Sandwich Solo - plant-based - £6.50 czyli ok. 35 zł.

Dla porównania - hitowy Burger Drwala w McDonald's kosztuje 24,90 zł.

Popeyes - amerykański gigant wkracza do Polski

Popeyes Louisiana Kitchen to amerykańska międzynarodowa sieć restauracji typu fast food ze smażonym kurczakiem, która powstała w 1972 w Nowym Orleanie. Obecnie jest spółką zależną firmy Restaurant Brands International. Popeyes ma ponad 3700 restauracji w USA, Portoryko i 30 krajach na całym świecie. Działa na zasadzie franczyzy. Od 2022 roku sieć obecna jest w Rumunii.

Szefem marketingu sieci w Polsce i Czechach został Jakub Aleksandrowicz, przez ostatnie 6 lat dyrektor marketingu sieci Pasibus. Polska siedziba firmy mieści się we Wrocławiu.

600 restauracji w planach

Łącznie w ciągu dekady ma zostać otwartych ponad 600 restauracji Burger King i Popeyes w trzech krajach: Polsce, Czechach i w Rumunii.