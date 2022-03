Popyt na produkty pierwszej potrzeby będzie rósł. Spadki zaliczy RTV/AGD

Wojna na Ukrainie zwiększy popyt

Zdaniem Piotra Bartkiewicza, obecna sytuacja może wpływać na handel detaliczny dwutorowo.

- Z jednej strony zakładać można wzrost sprzedaży dóbr pierwszej potrzeby, takich jak żywność, artykuły higieniczne i sanitarne, produkty dziecięce czy odzież i obuwie. Będzie to mieć związek z napływem uchodźców z Ukrainy, którzy przynajmniej przejściowo (a w wielu przypadkach zapewne także długoterminowo i to niezależnie od wyników wojny) pozostaną w naszym kraju. Do pewnego stopnia odczuwalne mogą być też zakupy przezornościowe części polskiego społeczeństwa, wynikające m.in. z obaw o wzrost cen czy z ogólnej niepewności odnośnie rozwoju sytuacji geopolitycznej – tłumaczy ekspert.

- Z drugiej strony, dodatkowa presja cenowa związana z wywołanym przez wojnę wzrostem cen żywności i surowców energetycznych (a także z wspomnianym zwiększonym popytem na dobra podstawowe) wypchnie zapewne w górę inflację, odbijając się coraz mocniej na portfelach konsumentów. Co więcej, możliwy jest również negatywny wpływ efektów kursowych (osłabienie złotego względem walut głównych jak dolar i euro, o ile nie okaże się ono przejściowe) na ceny konsumpcyjnych towarów importowanych. Rezultatem może być ograniczenie popytu na produkty nie będące dobrami pierwszej potrzeby, w szczególności te najbardziej kosztowne, których zakup można bez większej szkody odłożyć w czasie. Prawdopodobny wydaje się zatem negatywny wpływ na popyt na takie produkty jak RTV/AGD, meble czy pojazdy samochodowe – dodaje Piotr Bartkiewicz.

Na poziomie sieci handlowych odczuwalność obu efektów będzie zróżnicowana w zależności od profilu i specjalizacji poszczególnych podmiotów.

- Natomiast w skali całego handlu detalicznego efekty te będą zapewne w znacznym stopniu równoważyć się, choć przynajmniej w krótkim okresie można zaryzykować tezę, że pozytywny wpływ zwiększonego popytu na dobra podstawowe uzyska lekką przewagę – ocenia ekspert Banku Pekao SA.

Wojna na Ukrainie wpłynie na gospodarkę

Jak ocenia ekspert, wpływ konfliktu rosyjsko-ukraińskiego na wzrost PKB Polski jest w średnim okresie negatywny z uwagi na negatywny szok popytowy (spadek zapotrzebowania na polskie towary w Rosji i na Ukrainie, nawet o kilkadziesiąt procent) oraz negatywny szok podażowy (wzrost cen wynikający z ograniczenia podaży – dotyczy to zarówno surowców energetycznych i rolnych, jak i dóbr oraz komponentów produkowanych w w/w krajach a wpiętych w europejskie łańcuchy dostaw).

- Oznacza to, że amplituda wahań PKB w tym roku będzie jeszcze większa niż się spodziewaliśmy wcześniej. Póki co pozostawiamy prognozę wzrostu PKB na ten rok bez zmian, ale dostrzegamy negatywne ryzyka – ich kwantyfikacja wymaga poznania nieco większej ilości danych. W średnim okresie prawdopodobne jest zwiększenie wydatków inwestycyjnych i zbrojeniowych. Rośnie również prawdopodobieństwo odblokowania KPO – wymienia Piotr Bartkiewicz.