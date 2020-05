Porównujemy wyniki Biedronki i Dino. Która sieć lepiej rokuje?

fot. materiały prasowe sieci Biedronka i Dino

Sieć Dino otworzyła w pierwszym kwartale 2020 r. 39 sklepów. Biedronka powiększyła się w tym czasie tylko o 8 marketów (11 otwarć, 3 zamknięcia). Przychody spółki z Krotoszyna wyniosły 2,22 mld zł, a Biedronki 3,3 mld euro czyli ok. 14,8 mld zł. Nakłady inwestycyjne w tym okresie to 229 mln zł na Dino (otwarcia sklepów i budowa magazynu) oraz 34 mln euro czyli ok. 152 mln zł na Biedronkę. Wynik EBITDA Dino to 190 mln zł, a Biedronki 277 mln euro czyli ok. 1,24 mld zł. Która spółka osiąga lepsze wyniki? a która lepiej rokuje?

Na koniec marca br. sieć Dino posiadała 1257 sklepów, a Biedronka 3010. Pierwsza z sieci zatrudnia 21,6 tys. osób, a druga ponad 67 tys.

Strategia działania Dino Polska oparta jest na standardowym projekcie sklepu dysponującego miejscami parkingowymi dla klientów i zaopatrywanego w każdy dzień tygodnia (z wyjątkiem niedziel) w produkty świeże. Większość sklepów ma powierzchnię sali sprzedaży ok.400 m2.

Sklepy Biedronki mają średnio ok. 600-1000 m2 powierzchni, jednak firma inwestuje obecnie w mniejsze placówki, które powierzchnią sprzedaży są zbliżone do Dino (ok. 400-500 m2). Na koniec roku było ich 33. Mniejszy format ma być dla sieci sposobem na konkurowanie z coraz silniejszym Dino. Taki scenariusz mógłby zwiększyć konkurencję w segmencie supermarketów proximity i małych sklepów w średnim terminie oraz może stanowić ryzyko dla zakładanych prognoz wyników w sieci Dino.

W strategii określonej w 2016 r., zarząd Dino Polska zamierzał zwiększyć liczbę posiadanych sklepów z 557 na koniec czerwca 2016 r. do ponad 1 200 sklepów do końca 2020 r. Grupa Dino konsekwentnie realizowała ten cel otwierając 123 nowe markety w 2016 r., 147 w 2017 r., 202 w 2018 r. i 243 w 2019 r., czemu towarzyszył wzrost powierzchni sali sprzedaży o odpowiednio: 24,4%, 23,8%, 27,3% i 25,7%.

Planów Biedronki niestety nie znamy. Przypomnijmy, że Jeronimo Martins, właściciel Biedronki, ujawnił w rozmowie z agencją Reuters, że pomimo zawieszenia planu inwestycyjnego o wartości 750 mln euro, ma nadal solidną pozycję, aby skorzystać z wszelkich możliwości, jakie mogą wyniknąć z kryzysu związanego z koronawirusem.

Plan wydatków inwestycyjnych firmy obejmował poszerzenie istniejących sieci w Polsce, Portugalii i Kolumbii, a także ekspansję w innych krajach, takich jak Rumunia. Plany te są tymczasowo zawieszone, ale inwestycje, do których firma już się zobowiązała, będą nadal realizowane. Prezes firmy nie zdradza jednak liczby nowych otwarć. Pedro Soares Santos, szef Jeronimo wyjaśnił, że firma znajduje się w stabilnej sytuacji finansowej, co daje jej elastyczność w szybkim reagowaniu na nadarzające się możliwości wynikających z obecnej sytuacji.