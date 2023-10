Potężne inwestycje w polskiej sieci supermarketów POLOmarket 

Wraz z wdrożeniem nowego SAP S/4HANA for Retail, grupa zainwestowała także w nowy system do obsługi logistyki EWM (SAP Extended Warehouse Management), system transportowy TM (SAP Transportation Management), repozytorium danych CAR (SAP Customer Activity Repository), a także szynę integracyjną PO (SAP Process Orchestration).

Kluczowym elementem wdrożenia jest najnowsza wysokowydajna hurtownia danych Netezza od IBMoraz inwestycja w nowe serwerownie i backup’y, serwery bazodanowe oraz aplikacyjne do przetwarzania danych, a także macierze do gromadzenia i archiwizowania danych. Łączne nakłady na ten cel wyniosą w latach 2020-2024 ponad 30 mln zł.

- Wdrożenie nowego SAP S/4 HANA for Retail to kolejny duży krok na drodze transformacji cyfrowej sieci POLOmarket mający na celu usprawnienie procesów biznesowych oraz optymalizację ich przebiegu przy jednoczesnym zoptymalizowaniu środowiska informatycznego sieci POLOmarket. Przed nami drugi etap wdrożenia SAP planowany na przyszły rok, czyli SAP Extended Warehouse Management i SAP Transportation Management – mówi Marcin Sowa, prezes sieci POLOmarket. - Nowy system to nie tylko zunifikowane środowisko pracy, większa elastyczność, czy ułatwione wdrażanie nowych funkcjonalności, ale też pełne wsparcie ze strony producenta systemu. Jesteśmy przekonani, że realizacja tej inwestycji ze wsparciem naszego partnera PwC Polska pozwoli nam na podniesienie efektywności i konkurencyjności naszego biznesu, zwiększy jego bezpieczeństwo i dalszy rozwój sieci – dodaje.

- Przygotowania do wdrożenia rozpoczęło się ponad 3 lata temu, zaś samo wdrożenie trwało 1,5 roku. Od strony technicznej nowoczesna baza danych HANA to przeskok w kierunku big data. System uznawany jest za jeden z najlepszych na świecie standardów dla dużych firm – komentuje Marcin Wiliński, szef wdrożenia i kierownik Działu IT sieci POLOmarket. - Nowy system znacznie zwiększa nasze możliwości operacyjne i controllingowe, pozwalając na szybsze wyszukiwanie, analizowanie oraz zapisywanie bardzo dużej ilości danych - zaznacza.

- Dobór narzędzi IT w ramach tej inwestycji jest pochodną naszej strategii co do wykorzystywania zbieranych danych. Strategiczne podejście do danych pozwoli nam budować przewagę konkurencyjną, możemy precyzyjniej przewidywać potrzeby naszych klientów i docierać ze zindywidualizowaną ofertą – podkreśla Marcin Sowa.

Grupa POLOmarket to największa polska sieć supermarketów. Tworzą ją spółki detaliczne prowadzące sklepy, a także spółka logistyczno-zakupowa dysponująca trzema centrami logistycznymi. Firma rozpoczynała działalność w 1997 roku z 27. sklepami. Dziś jest to już 280 placówek na terenie całej Polski, z obrotem netto powyżej 3 mld zł rocznie. Sklepy sieci POLOmarket odwiedza miesięcznie blisko 9 mln klientów. Obecnie POLOmarket daje zatrudnienie 5 500 osobom.