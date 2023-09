Powstaje największy park handlowy w Sanoku, który zrewolucjonizuje Podkarpacie 

Park handlowy Brama Bieszczad

Park handlowy pierwotnie miał być dużo mniejszy i zapewniać podstawową ofertę handlową. Dostępność terenu i ogromne zainteresowanie najemców skłoniło jednak inwestora do powiększenia projektu. Brama Bieszczad będzie mieć łącznie ok. 23 000 GLA. W pięciu budynkach znajdzie się ok. 25 sklepów, które będą stanowiły komplementarny miks najemców. Operatorem spożywczym będzie Biedronka.

Dodatkowo w ofercie sprzedażowej będą punkty gastronomiczne, sklepy z odzieżą, artykułami do domu czy elektroniką. Nowa koncepcja spełni więc kryteria power centrum - dużego parku handlowego w dogodnej, podmiejskiej lokalizacji, świetnie skomunikowanej z resztą miasta.

- Sanok i zabezpieczona przez nas działka są idealne pod budowę obiektu. Nasza inwestycja zdominuje rynek handlowy w regionie i zapewni mieszkańcom dostęp do pełnej oferty handlowej. Termin otwarcia inwestycji zaplanowaliśmy na drugą połowę 2025 rok. Będzie to jak dotychczas, największy obiekt jaki realizujemy. Ponadto to atrakcyjny produkt inwestycyjny, powstający z myślą o przyszłości: ma świetną lokalizację, przemyślany i uważnie dobrany tenant-mix z rozpoznawalnymi sklepami dobrze funkcjonującymi na rynku – mówi Fabian Eryk Barbarowicz, prezes Refield. - Będzie go również charakteryzować wysoka jakość wykonania oraz, co rzadko spotykane w sektorze parków handlowych, dbałość o ekologię i efektywność energetyczną poprzez certyfikację BREEAM i instalację stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Takich właśnie obiektów poszukują fundusze inwestycyjne, więc o zainteresowanie potencjalnych inwestorów nie musimy się obawiać – dodaje.

Kierunek inwestycyjnego rozwoju

- Dla władz miasta ta inwestycja to kierunek inwestycyjnego rozwoju. Nie tylko wzbogaci rejon o nowe propozycje handlowe, ale także o kolejne miejsca pracy – zaznacza burmistrz Tomasz Matuszewski.

Biedronka, Rossmann, Pepco i Dealz to pierwsi najemcy, którzy pojawią się w obiekcie.

- Cały czas prowadzimy intensywne rozmowy i negocjacje z kolejnymi najemcami, tak by do końca roku osiągnąć komercjalizację na poziomie 50% , a do połowy przyszłego roku już 100% - komentuje Roland Kaczmarek, manager ds. komercjalizacji.

Brama Bieszczad (fot. mat pras.)

Podmiejska lokalizacja Bramy Bieszczad, tuż przy rondzie i przecięciu głównych arterii regionu (drogi krajowe nr 28 oraz drogi krajowej nr 84), zapewnia wygodny dojazd z różnych stron miasta. Duży, ok. 10-hektarowy teren z wygodnym dojazdem, u zbiegu obwodnicy i drogi prowadzącej w Bieszczady to idealne miejsce na obiekt handlowy - ocenia prezes Refield.

- Ogromnie cieszy nas zainteresowanie wokół Bramy Bieszczad i oferty, którą przygotowujemy. Mogę zapewnić, że wśród najemców znajdą się marki lubiane i wyczekiwane. Powiększyliśmy nasz projekt, aby zapewnić mieszkańcom m.in. restaurację drive-thru, market budowlany, sklepy modowe, drogeryjne oraz szereg innych propozycji zakupowych – podkreśla Fabian Eryk Barbarowicz.

Miasto w dolinie Sanu na Podkarpaciu

Sanok to 40-tysięczne miasto w dolinie Sanu na Podkarpaciu, ze względu na swoje usytuowanie jest nazywany wrotami Bieszczad. Potencjalnych klientów tu nie brakuje – gmina Sanok liczy 57 tys. mieszkańców, a powiat – 95 tys. Sanok może pochwalić się dobrze rozwiniętą siecią dróg lokalnych i krajowych oraz linią kolejową, co łącznie ułatwia nie tylko ruch w całym powiecie, ale również usprawnia transport towarów i umożliwia szybki dostęp do innych regionów kraju. Miasto jest jednym z niewielu tej wielkości bez zintegrowanego, nowoczesnego ośrodka handlowego. Brama Bieszczad będzie zatem pierwszą inwestycją tego typu w mieście, a biorąc pod uwagę jej skalę – także jedyną.

Refield to firma deweloperska działająca na rynku nieruchomości komercyjnych i prowadząca inwestycje w systemie “buduj-wynajmij-sprzedaj”. Specjalizuje się w realizacji parków handlowych w mniejszych miastach powiatowych. Spółka zaczęła działalność w 2017 roku jako TUF RE, a od 2022 funkcjonuje pod marką Refield. Dzięki zmianom firma zwiększyła możliwości operacyjne oraz swój potencjał finansowy. Obecnie współpracuje z kilkoma inwestorami i realizuje projekty o dużo większej skali, kładąc nacisk na budowę obiektów ponadczasowych – dobrze przemyślanych, przyjaznych najemcom, klientom oraz środowisku.