Powstała nowa mapa "złotych" sklepów

Według badania Nielsena, na całym świecie liczba osób, które robiły zakupy w sklepie, który wcześniej omijały, wzrosła z 39 proc. w maju 2020 do 45 proc. we wrześniu 2020. Ze względu na pracę w domu konsumenci częściowo zastąpili lub wyeliminowali zakupy w pobliżu miejsca pracy wyprawami do sklepów znajdujących się nieopodal ich miejsca zamieszkania. Z centrum miast przenieśli się z zakupami na obrzeża lub do miejscowości, w których mieszkają. W związku z tym powstała nowa kategoria „złotych sklepów”, które mają wyjątkowo dużą sprzedaż.

Producenci i detaliści powinni zatem możliwie szybko zidentyfikować swoje nowe „złote sklepy” i zwiększyć w nich aktywności, dostosowując strategie dystrybucji i sprzedaży w odniesieniu do nowych punktów i nowych klientów. - Jeśli wolumen sprzedaży w poszczególnych punktach się zmienia, dzięki informacjom na ten temat, które mamy w systemie w czasie rzeczywistym, możemy podjąć odpowiednie kroki – wyjaśnia Anita Wojtanowska z Sagra Technology.

Według analizy Nielsena, wzrost sprzedaży żywności w Europie wyniósł 1,2 proc., a w Ameryce Północnej 1,4 proc. Według Eurostatu – w grudniu 2020 wolumen handlu detalicznego wzrósł o 2 proc. w strefie euro i o 1,4 proc. w krajach UE, w porównaniu z poprzednim miesiącem. Rok do roku w strefie euro sprzedaż w handlu detalicznym w przypadku żywności, napojów i tytoniu w grudniu 2020 wzrosła o 5,6 proc. Natomiast zmniejszyła się o 0,8 proc. w przypadku towarów nieżywnościowych – tekstyliów, odzieży i obuwia. We wszystkich krajach UE wolumen handlu detalicznego w grudniu 2020 rdr. wzrósł o 5 proc. dla żywności, napojów i tytoniu, natomiast zmniejszył się o 0,6 proc. dla towarów nieżywnościowych.