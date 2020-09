Powstanie specjalny zespół KAS ds. franczyzy? Premier Morawiecki złożył deklarację na antenie Radia Trwam

fot. shutterstock

O sprawie nieprawidłowości w umowach franczyzowych jest głośno już od jakiegoś czasu. Mateusz Morawiecki zadeklarował nawet powołanie specjalnego zespołu w KAS do zbadania tego problemu. Grupa posłów postanowiła zapytać o losy specjalnego zespołu.

Grupa posłów (Magdalena Biejat, Daria Gosek-Popiołek, Maciej Konieczny, Paulina Matysiak, Adrian Zandberg oraz Marcelina Zawisza) zwróciła się z interpelacją poselską do premiera ws. w sprawie nieprawidłowości w sieciach franczyzowych.

Posłowie piszą: "W dniu 8.12.2017 roku, na antenie telewizji Trwam, w programie „Rozmowy niedokończone” deklarował Pan, że docierają do Pana informacje o nieprawidłowościach związanych z systemem franczyzowym. Mówił Pan również o nierównościach stron przy zawieraniu takich umów. Deklarował Pan powołanie specjalnego zespołu w KAS do zbadania tego problemu".

Posłowie zapytali zatem:

Jaki zespół w KAS zajmuje się problemami ajentów i franczyzobiorców i kto wchodzi w jego skład? Jakie są wyniki pracy tego zespołu? Czy od 2015 roku KAS przeprowadziła kontrole w firmie Żabka Polska i jakie są wyniki tych kontroli ? Jakie inne działania w temacie franczyz podjął Pan jako Premier, mając wiedzę o nieprawidłowościach w kwestii systemów franczyzowych w Polsce?

Oto uzyskana odpowiedź:

- (...) problematyka poruszona w interpelacji Państwa Posłów jest nam znana, gdyż franczyzobiorcy sieci Żabka Polska Sp. z o.o. bezpośrednio zwracali się do Ministerstwa Finansów, opisując nurtujące ich problemy. Przedstawiane zagadnienia były przez nas analizowane, a odpowiedzi dotyczące podnoszonych kwestii, m.in. dot. organów właściwych do podejmowana odpowiednich działań i zakresu kompetencji im przysługujących, przekazywane w pismach kierowanych do zainteresowanych.(...) odnosząc się do pytania dotyczącego działań podejmowanych przez administrację skarbową wobec Żabka Polska Sp. z o.o., z przykrością informuję , że nie jest możliwe udzielenie Paniom i Panom Posłom szczegółowych informacji dotyczących ww. działań, gdyż stanowiłoby to naruszenie ustawowych przepisów, regulujących ochronę informacji stanowiących tajemnicę skarbową (...). Dodatkowo, mając na względzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, chciałabym wskazać, że spory pomiędzy franczyzobiorcami a franczyzodawcą, związane z prowadzoną działalnością, są szczególnym rodzajem sporów majątkowych (cywilnych) rozstrzyganych w toku postępowań cywilnych, regulowanych przede wszystkim przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – kodeks cywilny (...) - odpowiedziała Anna Chałupa, Podsekretarz Stanu i Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.