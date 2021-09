Pożar marketu Netto, dach zawalił się do środka

Przed godziną 23 straż pożarna otrzymała wezwanie do pożaru marketu Netto przy ulicy Wisełki w Wawrze. - Do naszego przyjazdu cały dach był już objęty pożarem i zapadł się do środka. W czasie pożaru sklep był zamknięty, więc nie było osób postronnych - powiedział rano Michał Konopka ze stołecznej straży w rozmowie z TVN Warszawa.

Serwis Wawa Hot News 24 podaje, że pożar powstał wewnątrz sklepu. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Służby na czas akcji gaśniczej musiały zamknąć część pobliskiej ulicy Patriotów.