Poznaj listę 19 sklepów Tesco, które nie trafią do portfela Netto

Ck 2020-06-22 19:09:28

Tak myślałem, że chodzi o sklepy duże i te w galeriach. Ciekawe kto kupi Tesco w Kielcach. Umowa najmu wygasa z tego co wiem pod koniec roku. Więc to galeria będzie musiała szukać najemcy, a to nie łatwe. Auchan za blisko i ma swoją halę. E.Leclerc musiałby ktoś się znaleźć na franczyzę, ale kto dziś weźmie 12000 m kw? Carrefour raczej z Echo dobrze nie żyje. Na rynku brakuje graczy, a pomniejszenie hali nie wchodzi w grę, bo na galerii są wolne miejsca. Kolejny market budowlany? W Kielcach jest ich 6 więc rynek nasycony.