Poznaj zakres tematyczny EEC i twórz kongres razem z nami

24-26 kwietnia 2023 r. spotkamy się podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Prace nad programem wchodzą w nowy etap – przedstawiamy zakres tematyczny i główne nurty przyszłorocznej edycji stworzone w toku dialogu z partnerami, ekspertami i uczestnikami. Już teraz zachęcamy do zapoznania się z tematyką wydarzenia, analizy wybranych zagadnień, przesyłania pomysłów i komentarzy. To już ostatni moment na zgłoszenie swoich sugestii. Na propozycje czekamy do 20 grudnia br.