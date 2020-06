Poznański Piotr i Paweł otworzył się jako Spar

Sieć sklepów SPAR 9 czerwca br. powiększyła się o sklep na osiedlu Stare Żegrze w Poznaniu. Placówka ma 357 mkw. sali sprzedaży. Nowy sklep powstały w wyniku procesu rebrandingu sieci delikatesów Piotr i Paweł.

- W nowym sklepie na osiedlu Stare Żegrze lokalna społeczność znajdzie wszystko, co potrzebne jej na co dzień – i nie tylko. Oferujemy duży wybór świeżych wędlin, mięsa, ryb i serów, ale też produktów z różnych zakątków świata. W sklepie znajduje się także strefa ze świeżym pieczywem oraz świeże warzywa i owoce – od sprawdzonych producentów naszej sieci. Dokładamy wszelkich starań, aby jak najwięcej produktów do naszych sklepów dostarczali polscy producenci. Ponadto zapraszamy wszystkich klientów do zapoznania się ze świetnymi produktami marki własnej SPAR – także na pólkach artykułów EKO i BIO – powiedział Rob Philipson, członek zarządu Spar Group.