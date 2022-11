Praca na kasie czy w magazynie? Stawki płacowe w Lidlu

10 listopada sieć Lidl ogłosiła, że wynagrodzenia pracowników sklepów i magazynów od stycznia wzrosną. W 2023 roku firma przeznaczy na podwyżki i stworzenie kolejnych miejsc pracy ponad 230 mln zł.

Lidl zatrudnia 27 tys. osób

Zespół firmy Lidl liczy aktualnie ponad 27 000 osób. Sieć w dalszym ciągu planuje systematycznie zwiększać zatrudnienie. Planowane inwestycje zaowocują stworzeniem ok. 1 400 nowych etatów w sklepach, magazynach oraz centrali Lidl Polska.

Jak obecnie wyglądają wynagrodzenia w sieci? Jakie są różnice płacowe pomiędzy pracą w sklepie a w magazynie?

Pensja magazyniera w sieci Lidl

Obecnie sieć podaje, że pracownik magazynu dostaje na start od 4350 do 4750 zł brutto. Po roku pracy może liczyć na wynagrodzenie od 4550 do 5000 zł brutto a po 2 latach pracy od 4800 do 5250 zł brutto.

Jak te stawki wyglądają w porównaniu do pensji pracowników sklepu?

Pensja kasjera w sklepie Lidl

Pracownik sklepu dostaje na start od 3750 do 4600 zł brutto. Po roku pracy może liczyć na wynagrodzenie od 3850 do 4800 zł brutto a po 2 latach pracy od 4100 do 5050 zł brutto.

Wynagrodzenie stażysty w sieci Lidl

Sieć prowadzi program stażowy "The Lidl Way to Career". Staż trwa 3 miesiące, od 1 lipca do 30 września. W tym czasie detalista zapewnia:

Płatną umowę stażową (3500 zł brutto miesięcznie)

Szkolenie w strukturach sprzedaży i logistyki magazynowej

Wdrożenie w dziale docelowym i realizację samodzielnego projektu

Możliwość współpracy ze specjalistami.