Praca na wakacje - co oferuje Biedronka i Lidl?

Lidl oferuje pracownikom nie tylko wakacyjną przygodę, ale także zakwaterowanie i dodatkowe profity, w tym także premię finansową w wysokości 600 zł brutto/miesiąc.

Biedronka Biedronka oferuje stawkę godzinową od 19,70 zł brutto, zatrudnienie na umowę-zlecenie, a w wybranych lokalizacjach nocleg oraz wyżywienie.

Wakacyjna praca w Lidlu

W piątek sieć Lidl poinformowała, że po raz kolejny zaprasza pracowników z całego kraju do podjęcia pracy sezonowej w turystycznej miejscowości.

Rok temu z propozycji sieci skorzystało 130 osób, w 2021 r. ponad 200, a w tym roku szansę na wakacyjną pracę będzie miało aż 300 osób. Pracownicy zainteresowani wakacyjną zmianą miejsca pracy będą mieli zapewnione zakwaterowanie w atrakcyjnej turystycznie miejscowości, zwrot kosztów podróży oraz premię w wysokości 600 zł brutto/miesiąc.

W sezonie czerwiec – wrzesień 2022 osoby pracujące w sklepach Lidl będą mogły zmienić swoje miejsce pracy na atrakcyjne turystycznie miejscowości. Przeniosą się do jednej z 8 nadmorskich lokalizacji: Świnoujścia, Międzyzdrojów, Kamienia Pomorskiego, Kołobrzegu, Ustronia Morskiego, Darłowa, Ustki, Władysławowa lub do jednego z trzech górskich kurortów: Zakopanego, Szklarskiej Poręby i Kudowy Zdroju. Rekrutacja wciąż trwa i Lidl zachęca swoich pracowników do udziału w akcji. Pierwsze osoby ruszą na wakacyjną przygodę już pierwszego czerwca.

...czy w Biedronce?

Miesiąc wcześniej Biedronka podała, że rozpoczęła rekrutację pracowników sezonowych do sklepów zlokalizowanych nad morzem, w górach i w okolicy mazurskich jezior.

W tym roku nowo zatrudnionym pracownikom poza pracą w atrakcyjnej miejscowości, Biedronka oferuje stawkę godzinową od 19,70 zł brutto, zatrudnienie na umowę-zlecenie, a w wybranych lokalizacjach nocleg oraz wyżywienie. Dzięki temu rozwiązaniu mogą oni pracować, a także cieszyć się urokami wypoczynkowej miejscowości po pracy. Pracowników na sezon sieć zatrudni już od połowy czerwca – kandydaci mogą aplikować do Biedronki bez konieczności dołączenia CV, co zdecydowanie ułatwia i przyspiesza proces.

Możliwość połączenia pracy z wypoczynkiem mają również dotychczasowi pracownicy sieci Biedronka, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, którzy mogą skorzystać z letniej delegacji do jednego ze sklepów sezonowych.

W tym roku Biedronka poszukuje pracowników wakacyjnych do sklepów w 9 województwach m.in. w Ustce, Jastarni, Władysławowie, Giżycku, Węgorzewie, Wiśle, Krynicy Zdrój i Szczawnicy.

Pracownicy boją się sezonu letniego, osoby z Ukrainy nie chcą pracować w sklepach

Nadchodzący sezon wakacyjny może być trudny dla sieci handlowych, szczególnie dla placówek w miejscowościach turystycznych. Liczba pracowników nie wystarcza by zapewnić właściwą obsługę sklepów. Jak informuje Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom, osoby z Ukrainy coraz częściej szukają pracy nad morzem i w sektorach turystycznych, jednak wybierają zawody mniej kontaktowe np. sprzątanie, obsługa hoteli, praca w gastronomii. To kwestia tymczasowości zatrudnienia, ale także bariery językowej.

- Pracownicy dyskontów pracujący nad morzem obawiają się nadchodzącego sezonu letniego. Do stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom trafia duża ilość wiadomości, że ruch rośnie z dnia na dzień, a pracowników zamiast przybywać, ubywa.Od początku maja otrzymaliśmy ponad 10 wiadomości, w których pracownice opisują, że ilość pracowników w dyskontach maleje, mimo prowadzonych naborów i teoretycznego napływu pracownic z Ukrainy. Sytuacja jest ciężka – mówi Małgorzata Marczulewska, Prezes Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom.