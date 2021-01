Praca w Carrefour Polska: Bez zwolnień grupowych, ale więcej obowiązków za mniejsze pieniądze?

fot. shutterstock

W połowie 2020 r. Carrefour ogłosił w Polsce zwolnienia grupowe. Po kilku miesiącach sieć wycofała się z tego pomysłu. Związkowcy z sieci donoszą jednak, że pracodawca nadal próbuje wdrożyć zmiany w zakresie warunków pracy i wynagradzania oraz forsuje koncepcję rozszerzenia zakresu zadań i odpowiedzialności na stanowiskach pracy.

- Kilka miesięcy temu w ramach procedury tzw. zwolnień grupowych pracodawcy zapowiedzieli znaczną redukcję etatów oraz dokonanie zmian stanowisk pracy i co za tym idzie zmian w warunkach zatrudnienia oraz wynagrodzenia większość pracowników. (...) Mimo wycofania się pracodawców ze zwolnień grupowych nadal próbują oni dokonać wdrożenia zmian w zakresie warunków pracy i wynagradzania oraz forsują koncepcję rozszerzenia zakresu zadań i odpowiedzialności na stanowiskach pracy, ich zmianę, a także objęcie pracowników niekorzystnymi naszym zdaniem warunkami wynagradzania (ich pogorszeniem). Pracodawcy do tej pory nie odpowiedzieli na większość naszych pytań i wątpliwości dotyczących sposobu wprowadzenia organizacji Bliżej Klienta, a zaproponowane propozycje płacowe są dla nas nie do przyjęcia. Organizacja związkowa poprosiła o wsparcie i interwencję Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ "Solidarność" a także związkowe struktury w Europie. Pracodawcy nie ustosunkowali się do tej pory do pisma Sekretariatu. (...) W przypadku braku woli pracodawców do przekazania nam informacji o etapach wprowadzenia zmian organizacyjnych, liczby pracowników, których umowy zostaną zmienione, zakresu obowiązków oraz korzystnych, nowych wartości wynagrodzenia na nowych stanowiskach pracy organizacja związkowa rozważa wszczęcie sporu zbiorowego - głosi komunikat Solidarności w Carrefour Polska.

Przypomnijmy, 1 października centrala Carrefour Polska ogłosiła, że firma wstrzymuje się z planowanymi zwolnieniami grupowymi, jak i szeroko zakrojoną restrukturyzacją dotyczącą pracowników.

Przychody spółki Carrefour Polska za 2019 rok wyniosły 8,295 mld zł w porównaniu do 7,937 mld zł rok wcześniej. Zysk netto to 81,3 mln zł (ok. 60 mln zł rok wcześniej). W planach na rok 2020 spółka ma otwarcie 1 supermarketu oraz 104 sklepów osiedlowych działających na podstawie umowy franczyzy oraz rozwijanie internetowego kanału dystrybucji.