Pracodawcy będą mogli sprawdzić trzeźwość pracownika

Obecnie pracodawcy nie mają prawa do przeprowadzania wyrywkowej kontroli trzeźwości wśród swoich pracowników, ale jednocześnie ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na pracodawcę obowiązek niedopuszczenia do pracy osoby, która może być pod wpływem alkoholu. To ma się zmienić - pisze money.pl powołują się na serwis prawo.pl.





Jak podaje serwis prawo.pl już niedługo pracodawcy będą mogli wyrywkowo sprawdzać stan trzeźwości w zakładzie pracy. Szykuje się zmiana przepisów.

Zmiany nie wymaga tylko Kodeks pracy, ale sama ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wyrywkowe badanie pracowników zostało zakwestionowane w 2019 roku poprzez interpretację prawa przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Całość na money.pl