Pracodawcy RP: Rząd musi rozpocząć szczepienia osób aktywnych zawodowo

Pracodawcy RP apelują, aby rząd zmienił zasady szczepień i skupił się na osobach aktywnych zawodowo. – Tylko dzięki takiej inwestycji w zdrowie publiczne podniesiemy bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, a to przełoży się na powrót do sprawnego funkcjonowania państwa – piszą Pracodawcy RP.

Pracodawcy RP proponują również, aby akcję szczepień przeprowadzić w dwóch wariantach u świadczeniodawców w ramach uzgodnionych z pracodawcą grafików (podobnie jak w modelu szczepień nauczycieli) oraz na terenie danych zakładów pracy.

W liście czytamy:

" (...) pandemia SARS-CoV-2 uwidoczniła nam, jak niezwykle ważna jest profilaktyka oraz

zapewnienie ochrony przed chorobami zakaźnymi. Szczepienia są najlepszym sposobem na położenie kresu pandemii i nie ma tu miejsca na kompromisy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne.

Poza faktem, iż wszyscy tęsknimy za powrotem do normalnego funkcjonowania, to cykliczne

ograniczenia, którym zostajemy poddawani w życiu społeczno-gospodarczym przyczyniają się do

znacznego spadku aktywności gospodarczej. Zatem konieczne jest podjęcie działań, które przyczynią

się do przywrócenia sprawności funkcjonowania naszej gospodarki. Dlatego też apelujemy do Panów

Ministrów o podjęcie wszelkich działań, aby w ramach Narodowego Programu Szczepień rozpocząć

szczepienia pracowników określonych grup zawodowych. W ocenie Pracodawców RP konieczne jest

zabezpieczenie osób aktywnych zawodowo, bo tylko dzięki takiej inwestycji w zdrowie publiczne

podniesiemy bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, a to przełoży się na powrót do sprawnego

funkcjonowania państwa.

Dzisiaj niezwykle ważną kwestią – i chyba nikogo nie musimy o tym przekonywać – jest

zmniejszanie ryzyka zachorowań w miejscu pracy oraz kompleksowe podejście do utrzymania

i zatrudnienia pracowników, jak również zadbanie o ich potrzeby w zakresie bezpieczeństwa

zdrowotnego.

Proponujemy również – dla sprawności organizacji szczepień według grup pracowniczych –

aby szczepienia te były dopuszczone w dwóch wariantach:

a) u świadczeniodawców w ramach uzgodnionych z pracodawcą grafików (podobnie jak

w modelu szczepień nauczycieli) oraz

b) na terenie danych zakładów pracy.

Takie rozwiązanie zapewne podniesie poziom wszczepialności oraz ułatwi dostęp

i organizację szczepień. Proponujemy także stworzenie możliwości organizowania gabinetów

profilaktyki zdrowotnej. Szczegółowe propozycje w tej kwestii pozwolimy sobie przekazać na ręce

Pana Ministra Adama Niedzielskiego."