Pracował dla Eurocashu, teraz rozkręci Vollmart

- W roli Doradcy ds. Rozwoju dołączył do nas Tomasz Kozłowski, który jest gotów, aby wnieść nową energię i swoje doświadczenie do naszego zespołu. Tomasz będzie odgrywał kluczową rolę w otwieraniu nowych lokalizacji naszych sklepów. W najbliższych tygodniach i miesiącach Tomasz zadba o to, aby jak największa ilość klientów mogła cieszyć się możliwością zrobienia zakupów w Vollmart w swoim mieście - komentuje sieć w serwisie Linkedin.

Doradca ds. rozwoju w sieci Vollmart

Wcześniej Tomasz Kozłowski pracował dla takich firm jak: Kolporter, Vive Group Czy Eurocash.

Vollmart informuje, że w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje lokali użytkowych w całej Polsce o powierzchni 850-1200 m2, w miejscowościach pow. 20 tysięcy mieszkańców.

Vollmart to sieć sklepów hard dyskontowych wyłącznie z polskim kapitałem.