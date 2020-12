Pracownicy Biedronki z rabatami na zakupy w sklepach sieci

fot. materiały prasowe

Biedronka daje swoim pracownikom i współpracownikom możliwość skorzystania z rabatów o wartości do 1000 zł na zakupy w sklepach sieci.

Oferta jest skierowana do pracowników sieci, a także szerokiej grupy osób z firm współpracujących, w tym ze sklepów agencyjnych, franczyzowych oraz agencji ochrony.

Wspierając pracowników sieci, a także szeroką grupę współpracowników z firm partnerskich, zarząd Jeronimo Martins Polska zdecydował o możliwości skorzystania przez pracujących na stanowiskach niemenedżerskich, z rabatu do wartości 1000 zł na zakupy w sklepach sieci Biedronka. W sumie z rabatów będzie mogło skorzystać 60 tys. pracowników sieci, a także szeroka grupa osób z firm współpracujących. Otrzymają oni specjalnie wygenerowane e-kody, które będą mogli zrealizować do końca stycznia 2021 r., a rabatami zostaną objęte wszystkie kategorie produktów

Co istotne, akcja ta nie jest finansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

- Kryzys związany z pandemią udowodnił wagę pracy, którą wykonujemy jako zespół Biedronki. Nasze usługi i niezakłócone działanie ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania całego społeczeństwa. Dzięki nam miliony Polaków mogą bezpiecznie robić zakupy. Chcę wyrazić swoją wdzięczność za pracę i postawę, jaką wykazaliście w tym roku - napisał w specjalnym liście przygotowanym na tę okazję Luis Araujo, dyrektor generalny Biedronki.

Przypomnijmy, że 12 listopada informowaliśmy o tym, że związki zawodowe działające przy Jeronimo Martins Polska postulują o przyznanie pracownikom Biedronki dodatku do pensji. - W imieniu Zakładowych Organizacji Związkowych działających na terenie JMP SA wnosimy do pracodawcy o rozważenie wprowadzenia dodatku do pensji w kwocie 1500 PLN brutto na każdy etat, na okres trwania pandemii, dla pracowników świadczących pracę w obecnym, trudnym czasie epidemii, narażając swoje zdrowie i życie podczas wypełniania obowiązków pracowniczych - czytamy w piśmie kierowanym do zarządu sieci Biedronka.

Biedronka w Polsce zatrudnia już ponad 70 tys. pracowników. Ma ponad 11 tys. pracowników, którzy pracują w firmie dłużej niż 10 lat, oraz ponad tysiąc pracujących dłużej niż 20 lat. W obszar pracowniczy inwestuje ok. 10 mln zł rocznie.