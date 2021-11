Pracownicy Carrefour Polska chcą dodatku inflacyjnego

28 października Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w Carrefour Polska przesłała pismo do prezesa firmy ws. dodatku inflacyjnego dla pracowników.

Związkowcy proponują spotkanie w tej sprawie.

Dodatek w wysokości 6,6 proc. inflacji

Związkowcy piszą:

" (...) Wnosimy o przyznanie wszystkim pracownikom zatrudnionym w Carrefour Polska sp. z o.o dodatku inflacyjnego w wysokości 6,6 % przewidywanej inflacji.

Carrefour Polska stanowi część grupy kapitałowej Carrefour. W 2013 roku Carrefour, jako pierwsza sieć handlowa w Polsce podpisała „Kartę Różnorodności”. Zobowiązała się tym samym do prowadzenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. I rozpowszechniania jej wśród partnerów biznesowych. To najważniejsze filary polityki firmy Carrefour.

W związku z powyższym Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Carrefour Polska apeluje do zarządu firmy o powrót do dialogu ze stroną społeczną a tym samym podjęcie rokowań ws. przyznania naszym pracownikom dodatku inflacyjnego, jak zostało to uczynione wobec pracowników zatrudnionych w Carrefour Francja. My Pracownicy Carrefour Polska po raz kolejny zostaliśmy pominięci i czujemy się gorzej traktowani od naszych kolegów z Francji.

Jako strona społeczna nie zgadzamy się na podział na lepszych i gorszych ze względu na kraj pochodzenia i zamieszkania. Pracownicy Carrefour Polska poprzez swoją prace i codzienne zaangażowanie wnoszą duży udział w dodatnim wyniku finansowym Carrefour Polska, podnosząc tym samym zysk Grupy Kapitałowej Carrefour.

W związku z powyższym zwracamy się z propozycja spotkania w celu ustalenia szczegółów przyznania dodatku inflacyjnego obejmującego wszystkich pracowników Carrefour Polska."

W Polsce inflacja szaleje

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku br. wzrosły o 6,8 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,0 proc.

PIE prognozuje "jeszcze szybszy wzrost cen w nadchodzących miesiącach - w grudniu CPI przekroczy 7 proc., a w przyszłym roku inflacja wyhamuje jedynie w niewielkim stopniu". Zdaniem analityków będzie to m.in. konsekwencja wzrostu cen energii.

Przypomnijmy, że niedawno premier Francji Jean Castex zapowiedział, że Francuzi, których dochody wynoszą mniej niż 2 tys. euro netto miesięcznie, otrzymają jednorazowo 100 euro "dodatku inflacyjnego", który ma zrekompensować wzrost cen energii, paliw i innych produktów.