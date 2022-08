Pracownicy Danone w Polsce mogą skorzystać z Workation

Rozwiązanie jest niezależne od, wprowadzonego na stałe, modelu pracy hybrydowej, a elastyczne formy pracy to część realizowanej w firmie strategii budowania środowiska, będącego najlepszym miejscem do pracy i rozwoju.

Workation to coraz popularniejszy trend, który podbija serca pracowników na całym świecie. W Polsce to wciąż wyróżniające się na rynku rozwiązanie. Jedną

z pierwszych firm, która po nie sięgnęła jest grupa spółek DANONE, która stawia na elastyczne rozwiązania.

- Nowoczesne środowisko pracy, to takie, które skutecznie odpowiada na potrzeby pracowników w szybko zmieniającym się świecie. Dziś jedną z takich kluczowych potrzeb są elastyczne formy pracy. Rozwijamy je, by tworzyć jak najlepsze warunki do tego, aby nasi pracownicy mogli spełniać swoje marzenia, nie rezygnując przy tym z rozwoju zawodowego. Temu służy możliwość połączenia pracy z odpoczynkiem w niemal dowolnej części Europy. Taka propozycja przynosi pracownikom nowe możliwości organizowania czasu i - mam nadzieję, że również większą satysfakcję nie tylko z pracy, ale po prostu z życia - mówi Magda Dybska-Tabor, Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi w grupie spółek DANONE w Polsce.

Praca z dowolnego miejsca przez 30 dni

Workation daje możliwość pracy zdalnej z niemal dowolnego miejsca w Europie (kraje EU, EOG oraz Szwajcaria) aż przez 30 dni w roku. Mogą po nie sięgnąć wszyscy pracownicy, których charakter pracy na to pozwala. Procedura jest bardzo prosta - wystarczy zgoda przełożonego, stały dostęp do Internetu oraz zadbanie o bezpieczne i ergonomiczne miejsce do pracy. Co istotne - program działa niezależne od pracy hybrydowej, z której na co dzień korzystają pracownicy.

W Polsce DANONE działa w 3 obszarach żywienia: produkty mleczne oraz pochodzenia roślinnego (Danone), woda i napoje (Żywiec Zdrój), żywienie specjalistyczne, obejmujące żywność dla niemowląt i małych dzieci oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (Nutricia).