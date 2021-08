Pracownicy dyskontów nie chcą pracować w niedzielę. Rośnie liczba skarg!

Rośnie liczba skarg pracowników handlu, fot. shutterstock

Dotychczas było spokojnie, bo przez rok odnotowaliśmy zaledwie kilka skarg na to, że pracownicy muszą przychodzić do pracy w niedzielę. Wszystko zmieniło się, gdy okazało się, że swoje sklepy otwierają takie sieci jak Biedronka czy Dino - mówią przedstawiciele stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom.

Skargi pracowników handlu dotyczą tego, że muszą przychodzić do pracy w niedzielę

Nie brakuje też skarg związanych z tym, że dowiadują się o tym na ostatnią chwilę

W handlu jest zbyt mało pracowników, widać to szczególnie w kurortach nadmorskich, gdzie często zaledwie kilka osób obsługuje cały sklep, a klientów jest całe mnóstwo

Skargi dotyczą także odwoływanych urlopów lub przenoszenia ich na jesień

– Może nie możemy jeszcze mówić o wielkiej fali skarg, ale jest ich znacząco więcej. Dotyczą przede wszystkim tego czy pracownicy muszą przychodzić do pracy w niedzielę, czy mogą odmówić oraz czy pracodawca może ich zwolnić jeżeli zdecydują się na pozostanie w domach – mówi prezes Małgorzata Marczulewska. – Sprawa jest prosta. Jeżeli sklep jest czynny w niedzielę zgodnie z prawem, to pracownik nie ma prawa odmówić pracodawcy stawienia się w pracy. Stąd też uważamy, że konieczne są w tym zakresie regulacje. Niekoniecznie jednak mowa o całkowitym zakazie handlu w niedzielę – dodaje Prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom.

Dużo skarg na konieczność pracy w niedzielę. Wśród pracowników zapanował popłoch

Zakaz handlu w niedzielę powoli staje się fikcją, co odczuwają pracownicy. Handel w siódmy dzień tygodnia powrócił do takich sieci jak Dino, Biedronka, Intermarche, Lewiatan czy sieci convience. Pracownicy dotychczas nie skarżyli się na konieczność pracy w niedzielę, ale takich sytuacji było zaledwie kilka w roku. Poszerzenie spektrum spotkało się raczej z negatywnym przyjęciem pracowników dyskontów. – Pracownicy przyzwyczaili się do wolnych niedzieli. Klienci oceniają ponowny handel pozytywnie, ale dla pracowników to dodatkowe obowiązki, które w obecnej sytuacji nie są zwykle dodatkowo premiowane. Swojego czasu proponowaliśmy, by osoby pracujące w niedzielę były dodatkowo wynagradzane, ale rządzący wolą skupiać się na regulacjach ograniczających, a nie doceniających pracowników, co oceniamy negatywnie – mówi Małgorzata Marczulewska.