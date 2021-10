Pracownicy handlu będą protestować

- Pracownicy handlu są bardzo niezadowoleni, że muszą pracować 7 dni w tygodniu, zapowiadają protesty. My będziemy te protesty organizować. One będą wymierzone w pracodawców, którzy lekceważą polskie prawo. Omijają ustawę, udając placówki pocztowe. Paranoja. Żadne państwo Zachodu tak nie lekceważy prawa. Nie można szantażować rządu, parlamentu i w ten sposób postępować - powiedział w programie "Money. To się liczy" Alfred Bujara, przewodniczący sekcji handlu NSZZ "Solidarność".

