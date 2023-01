Pracownicy Henkel Polska domagają się podwyżek

Związkowcy z Henkel Polska: Inflacja zabiera dwie pensje w roku

– Inflacja zabiera każdemu pracownikowi dwie pensje w ciągu roku. Ludzie ubożeją, a firma cały czas wypracowuje ogromne zyski. Już od września zeszłego roku próbowaliśmy rozmawiać z pracodawcą o podwyżkach, ale nic z tych rozmów nie wyszło. Przedstawiciele zarządu obiecywali, że rozważą wprowadzenie rozwiązań, które ochronią pracowników przed skutkami inflacji, ale te zapowiedzi wciąż nie zostały zrealizowane – mówi Marcin Zabochnicki, przewodniczący „Solidarności” w Henkel Polska.

W skład koncernu Henkel działającego w Polsce wchodzą dwie firmy. Są to Henkel Polska, zatrudniająca m.in. pracowników sprzedaży oraz Henkel Polska Operations, zarządzająca należącymi do koncernu fabrykami. W sumie w obu spółkach zatrudnionych jest przeszło 1000 osób. Jak informuje Marcin Zabochnicki, postulat dotyczący niezwłocznego rozpoczęcia rozmów płacowych jest aktualny w obydwu firmach.

Związkowcy chcą zmian w systemie premiowania

Ponadto przedstawiciele strony związkowej domagają się wprowadzenia zmian do systemu premiowania obowiązującego w Henkel Polska. – Obecny system został wprowadzony przez pracodawcę jednostronnie, bez konsultacji ze stroną związkową, co było złamaniem przepisów prawa pracy. Nowy system, uzgodniony ze związkami, miał wejść w życie 1 stycznia, ale tak się nie stało. Rozmowy na ten temat zostały zerwane jednostronnie przez pracodawcę – wyjaśnia przewodniczący „Solidarności”. Jak ostrzegli związkowcy w piśmie skierowanym w tej sprawie do pracodawcy 23 stycznia, jeżeli rozmowy na temat nowego systemu premiowania nie zostaną zakończone do 20 lutego, również w tej sprawie w firmie ruszą formalne przygotowania do wszczęcia sporu zbiorowego.

Nieprawidłowości w naliczaniu wynagrodzeń za czas urlopu

23 stycznia na biurko pracodawcy trafiło także pismo, w którym związkowcy domagają się wprowadzenia zmian do sposobu naliczania wynagrodzeń za czas urlopu. Problem ten dotyczy zarówno Henkel Polska, jak i Henkel Polska Operations. Nieprawidłowości w tej kwestii potwierdziła kontrola przeprowadzona przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy pod koniec zeszłego roku.

– W podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas urlopu pracodawca nie uwzględniał premii wypłacanej pracownikom w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu – mówi Marcin Zabochnicki. Związkowcy domagają się ponownego przeliczenia wynagrodzeń za czas urlopu i prawidłowego ich wypłacenia wraz z należnymi pracownikom odsetkami.