Pracownicy Kauflandu doczekali się podwyżek. Kasjer-sprzedawca dostanie od 3200 do 3900 zł

Łącznie na podwyżki Kaufland przeznaczy niemal 50 mln zł, fot. materiały prasowe

Kaufland uzgodnił nowy poziom wynagrodzeń, który będzie obowiązywał w sieci już od nowego roku obrachunkowego. Od dnia 1 marca br. pracownicy sieci otrzymają podwyżki proporcjonalne do stanowiska i stażu pracy. Doświadczeni pracownicy marketów będą zarabiać nawet do 3900 zł miesięcznie. Łącznie na podwyżki sieć przeznaczy niemal 50 mln zł.

W obecnym roku obrotowym, który trwa do końca lutego, sieć wprowadziła podwyżki wynagrodzeń w porozumieniu z przedstawicielami związków zawodowych i pracowników. Ponadto, pracownicy sklepów oraz centrów dystrybucyjnych zostali objęci dodatkiem motywacyjnym w wysokości nawet 400 zł za 100% frekwencję w pracy. Ma on na celu nagrodzenie pracowników, którzy wyróżniają się dyspozycyjnością i wzorową obecnością w pracy, a po rocznym doświadczeniu można potwierdzić jego skuteczność.

Od nowego roku obrachunkowego, który rozpocznie się 1 marca sieć zapowiedziała dalszy wzrost wynagrodzeń. Podwyżki płac obejmą wszystkich pracowników sieci – zarówno pracowników sklepów, centrów dystrybucyjnych, jak i pracowników centrali. Poziom wynagrodzeń będzie podnoszony proporcjonalnie do pełnionej funkcji. Na popularnym w branży stanowisku kasjer-sprzedawca w zależności od stażu pracy pracownicy otrzymają od 3200 do 3900 zł brutto miesięcznie, w tym do 500 zł dodatku motywacyjnego. Na wszystkie podwyżki Kaufland przeznaczy w tym roku niemal 50 mln zł.

- Co roku aktualizujemy stawki wynagrodzeń w naszej sieci. Prowadzimy przy tym stałe konsultacje ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników. Staramy się wypracować rozwiązania rynkowo konkurencyjne i atrakcyjne dla pracowników, ale także realne i ekonomicznie uzasadnione dla nas jako pracodawcy. Wynagrodzenia to jednak nie wszystko. Mamy przy tym bardzo rozbudowany system benefitów, z których mogą korzystać nasi pracownicy, jak również inwestujemy w różnorodne procesy optymalizacyjne, które mają ułatwić pracę - mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

Sieć podkreśla, że po przyznaniu podwyżek z dniem 1 marca Kaufland stanie się drugim najlepszym pracodawcą w Polsce pod względem wysokości płac, co potwierdza pozycję obu firm należących do Grupy Schwarz jako najlepszych pracodawców na rynku.

W całej Europie Kaufland posiada około 1200 sklepów i zatrudnia niemal 150 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 213 marketów i zatrudnia ok. 16 000 pracowników.

Asortyment sieci Kaufland liczy w zależności od marketu od 15 000 do 21 000 produktów.

