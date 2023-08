Pracownicy Lidla w Polsce ucieszą się z tej zmiany. Koniec nieporozumień przy kasie

To krok w stronę oszczędności surowców oraz wygody zarówno konsumentów, jak i pracowników Lidl Polska.

E-cenówki w sklepach Lidl

- Czy znasz taką sytuację, gdy znajoma osoba poleca Ci produkt w określonej cenie, idziesz do sklepu i… okazuje się, że cena jest zupełnie inna? Takie sytuacje nie mają miejsca w sklepach Lidl Polska! Sieć wprowadziła system e-cenówek, które stanowią gwarancję, że w każdej placówce, w całym kraju ceny są takie same - chwali się Lidl.

We wszystkich sklepach Lidl Polska zakończył się proces instalacji ESL, czyli systemu elektronicznych oznaczeń cenowych (ang. Electronic Shelf Labeling) we wszystkich sklepach Lidl Polska. Pierwsze placówki zostały wyposażone w nowe rozwiązanie jeszcze w 2022 roku – test pokazał, że ESL to wygoda, a także krok w stronę bardziej zrównoważonej działalności. Wyświetlacze są bezpośrednio połączone z systemem zarządzania towarami, dlatego wszystkie zmiany cen oraz informacji o produkcie są automatycznie przenoszone na e-cenówki, niemal w czasie rzeczywistym.

E-cenówki sprawiają, że zmniejsza się wysiłek związany z drukowaniem i zmianą cen, a co za tym idzie – procesy w firmie są jeszcze bardziej wydajne. Znaczna oszczędność papieru, tuszu, energii elektrycznej potrzebnej do działania drukarek oraz innych materiałów eksploatacyjnych, to mniejsze obciążenie dla środowiska. Dzięki zastosowaniu systemu elektronicznych oznaczeń cenowych można zaoszczędzić ponad 133 tony papieru rocznie.

Jak wyglądają elektroniczne oznaczenia cenowe? Bardzo podobnie do klasycznych ramek, w których umieszczane są informacje o cenach – są to wyświetlacze umieszczone przy półkach z towarami. Dzięki dużym cyfrom i literom informacje są dobrze widoczne, a ich odczytanie nie powinno przysporzyć trudności klientom.

Ponad 850 sklepów Lidl w Polsce

Obecnie w 31 krajach istnieje w przybliżeniu 12 000 sklepów tej marki, a w Polsce ponad 850.