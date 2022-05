Pracownicy Makro otrzymali dostęp do wsparcia psychologicznego

Dzięki dostępowi do platformy Helping Hand, pracownicy firmy mogą całodobowo i w pełni anonimowo korzystać ze wsparcia psychologicznego w różnych obszarach. Użytkownicy platformy mają dostęp do materiałów edukacyjnych, takich jak webinaria, czaty wspierające i tematyczne oraz rozbudowana baza wiedzy.

W maju Helping Hand uruchomiło także strefę Mindfulness, w której można znaleźć medytacje i relaksacje.

Platforma Helping Hand oferuje wsparcie zdrowia psychicznego, wykorzystując w tym celu metodę czterech kroków. „Cztery kroki na drodze do dobrostanu” to autorski, kompleksowy program pomocy, w ramach którego każdy z użytkowników platformy już w pierwszym etapie może zdiagnozować swój problem, a potem – pracować nad rozwiązywaniem go.

Z rozwiązań Helping Hand mogą korzystać firmy, które chcą swoim pracownikom zapewnić holistyczne wsparcie psychologiczne w formie benefitów pozapłacowych. Rozbudowany moduł B2B działa jak system kafeteryjny, dzięki czemu pracodawca może swobodnie zarządzać i kontrolować budżet przeznaczony na wsparcie dla pracowników. Na współpracę z Helping Hand w tym zakresie zdecydowały się już m.in. takie firmy jak międzynarodowa agencja doradcza Cushman & Wakefield, światowy lider z branży farmaceutycznej - Angelini Pharma, czy Teleperformance - globalny lider w branży usług Contact Center.