Pracownicy Rewe nie muszą siedzieć na kasie, zajmują się klientami. Jak to możliwe?

Sieć supermarketów Rewe otworzyła w Monachium specjalny oddział. Sprzedaż odbywa się bez kas fiskalnych. Klienci mogą zarejestrować się za pomocą aplikacji, zdjąć towar z półki i po prostu wyjść. Wszystko monitorują kamery i czujniki. Rachunek za to, co zakupiono, przychodzi do telefonu komórkowego niedługo później. Jak to działa?