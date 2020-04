Pracownicy SPAR zrobią zakupy według listy klientów

Sklep EUROSPAR w Blue City, fot. portalspozywczy.pl

Wasz Sklep SPAR od 7 kwietnia do odwołania w wybranych placówkach SPAR oraz wszystkich sklepach własnych Piotr i Paweł wprowadza specjalne ulotki z listą zakupową. Po uzupełnieniu zamówienia poza sklepem można zostawić ulotkę w przeznaczonym do tego miejscu – załoga sklepu skompletuje koszyk i zadzwoni do klienta, gdy zakupy będą gotowe do odebrania przy kasie, gdzie ten dokona płatności.

- W sieci SPAR wciąż szukamy nowych rozwiązań, które ułatwią codzienne funkcjonowanie naszych klientów w tej ciężkiej sytuacji. Postanowiliśmy wdrożyć rozwiązanie, które nie tylko rozładuje długość kolejek do sklepów, ale także realnie pomoże osobom najbardziej narażonym w tej trudnej sytuacji – czyli m.in. cierpiącym na choroby obniżające odporność czy też biorące leki immunosupresyjne. Ulotka do składania zamówienia w sklepie jest bardzo prosta do wypełnienia – wystarczy jedynie podać nazwy produktów, które chcemy zakupić oraz liczbę ich sztuk, swoje imię i nazwisko oraz telefon, na który oddzwonimy, gdy zamówienie będzie już gotowe do odebrania przy kasie – tłumasczy Tomasz Syller, dyrektor zarządzający, członek zarządu Wasz Sklep SPAR.

Dla bezpieczeństwa klienta w sklepach SPAR Partnerom zarekomendowano ograniczenie ekspozycji produktów na wagę – w sklepach owoce i warzywa będą dostępne we wcześniej przygotowanych opakowaniach i zachęca się klientów do wyboru pakowanych artykułów spożywczych. Priorytetem SPAR jest także utrzymanie nieprzerwanych dostaw produktów kluczowych.