Pracownikom Biedronki pomaga w pracy chatbot

fot. materiały prasowe

Od 7 miesięcy pracownicy sieci Biedronka korzystają z wewnętrznego chatbota. - Nasz chatbot „rozmawiał” już z pracownikami ponad 21 tysięcy razy, odpowiadając na wiele pytań związanych np. z szeroką ofertą programów socjalnych Biedronki - podaje sieć.

- Jak najlepsze wsparcie pracowników to jeden z naszych priorytetów, dlatego zdecydowaliśmy się na wdrożenie rozwiązania, z którego można korzystać o dowolnej porze dnia i z dowolnego urządzenia. Wewnętrzny chatbot, bo o nim mowa, pomaga nam od 7 miesięcy. Jak działa? Pracownik klika w „dymek” rozmowy i prowadzi dialog w sposób doskonale znany mu z popularnych komunikatorów. Oprogramowanie analizuje wpisy korzystając m. in. technologii przetwarzających język naturalny, dopasowuje odpowiedzi, ale również udostępnia dane m. in. mówiąc do pracownika po imieniu, przeprowadza przez procesy i ciągle uczy się jak rozmawiać z ludźmi - opisuje sieć na portalu Linkedin.

Biedronka w Polsce zatrudnia już ponad 70 tys. pracowników. W obszar pracowniczy inwestuje ok. 10 mln zł rocznie. 86% menedżerów wywodzi się z awansu wewnętrznego, jedynie 14% dołącza do kadry w wyniku zewnętrznych rekrutacji.

Główne biuro Jerónimo Martins Polska znajduje się w Warszawie. Obsługą księgowo-kadrową pracowników zajmuje się Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu, a część pracowników Działu IT wykonuje swoją pracę w Centrum Przetwarzania Danych w Kostrzynie koło Poznania – centrum informatycznym Jerónimo Martins w Polsce.