PRCH: Trzeba wypracować sposoby działania w sytuacjach ograniczeń energetycznych

Jak centra handlowe oszczędzają energię?

- Centra i sieci handlowe od lat optymalizują i redukują zużycie energii. W sklepach wdrażane są m.in. nowoczesne systemy sterowania oświetleniem i wentylacją, które zmniejszają ich energochłonność. Obiekty wymieniają tradycyjne oświetlenie na energooszczędną technologię LED, także na parkingach podziemnych, w strefach dostaw, na zapleczach i w magazynach. Często funkcjonuje ono wraz z czujnikami ruchu, co dodatkowo ogranicza zbędne zużycie energii. Oświetleniem powierzchni handlowych sterują automatyczne systemy regulacji natężenia oświetlenia, które dostosowują jego poziom do pory dnia i nasłonecznienia. Wiele obiektów korzysta z rozwiązań monitorujących i korygujących na bieżąco zużycie energii w poszczególnych strefach, systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wiele galerii i sieci zainwestowało i nada inwestuje w instalacje fotowoltaiczne, które w pełni lub częściowo zaspokajają zapotrzebowanie obiektów na energię elektryczną. Oznacza to długofalowe działania zmierzające do uzyskania jak najmniejszej czy nawet zero emisyjności centrów handlowych - podaje PRCH.