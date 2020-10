Premier: Apeluję o dyscyplinę społeczną w walce z wirusem, nie chcemy kolejnego lockdownu

Mateusz Morawiecki apleuje o odpowiedzialne zachowania, fot. PTWP

- Nie utrzymujemy dyscypliny tak, jak wiosną. Mam apel do protestujących ws. aborcji: niech ten gniew dotyka mnie, dotyka polityków, ale niech nie dotyka innych. Spory światopoglądowe są ważne, ale zróbmy to odpowiedzialnie, aby nie stwarzać zagrożenia dla osób starszych. To mój gorący apel - powiedział podczas konferencji prasowej na Stadionie Narodowym premier Mateusz Morawiecki.

- Na początku października mieliśmy 10 tys. łóżek covidowych, teraz mamy już 23 tys., zajętych jest 14 tys. Wydałem dyspozycje wszystkim wojewodom, aby dopasowali bazę łóżek do kolejnego wzrostu zakażeń. Pod koniec przyszłego tygodnia chcemy mieć ich 31-32 tys. Jednak wirusa najlepiej powstrzymać poprzez dyscyplinę społeczną. We Francji mamy lockdown, my tego nie chcemy robić, ale potrzebna nam pomoc społeczeństwa. Dystans, maseczki, dezynfekcja, higiena - są kluczowe. Przygotowujemy się na niedobry scenariusz. Szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym jest świadectwem tego, że państwo robi co może, by leczyć Polaków. Ograniczmy kontakty, aby jak najmniej zakażonych tu trafiało - mówił Mateusz Morawiecki.