Premier: Przedłużamy obostrzenia dla sklepów i galerii handlowych do 19 kwietnia

Na zdj. Mateusz Morawiecki, premier, fot. KPRM

Do 19 kwietnia br. przedłużamy dotychczasowe obostrzenia, w tym obostrzenia dla sklepów i galerii handlowych - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej.

- Przedłużamy obowiązujące ograniczenia. Na ten moment do 19 kwietnia pozostają w mocy obostrzenia dotyczące galerii handlowych, kin, teatrów, zakładów usługowych, a także utrzymane zostają ograniczenia, dotyczące liczy osób w sklepach i kościołach - powiedział Mateusz Morawiecki.

Przedłużenie restrykcji premier uznał za konieczne, ale zapowiedział też, że po świętach będziemy powoli wracać do normalności. Rząd po Wielkanocy przedstawi plan powrotu do funkcjonowania w "nowej rzeczywistości". - Dotychczasowa nie wróci przez długi czas, być może przez lata. Będziemy analizować propozycje pracodawców i przedsiębiorców i robić wszystko tak, aby nadal zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa - mówił premier.

Mateusz Morawiecki powiedział również, że szkoły, przedszkola i żłobki będą zamknięte do 26 kwietnia, a tym samym zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony do tego czasu. Przesunięte będą matury i egzaminy ósmoklasistów.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział z kolei, że od 16 kwietnia wprowadzony będzie nakaz zasłaniania twarzy w przestrzeni publicznej. - Nie musi to być maseczka, może być chustka lub szalik - powiedział minister.

Ograniczenia dotyczące imprez masowych obowiązują do odwołania. Do 3 maja zamknięte będą granice i obowiązywać będą te zasady, co do tej pory.

Przypomnijmy: od 1 kwietnia obowiązuje limit osób przebywających w sklepach i na targowiskach - do 3 osób na kasę czy stragan. Sklepy spożywcze, drogerie i apteki (z wyjątkami) w godz. 10-12 są dostępne wyłącznie dla osób powyżej 65 roku życia. Klienci sklepów muszą obowiązkowo nosić rękawiczki jednorazowe.