Premier zamyka cmentarze, ale zapowiada wsparcie dla handlowców

fot. shutterstock

W związku z decyzją dotyczącą zamknięcia cmentarzy na najbliższe 3 dni zostanie przygotowane wsparcie dla handlowców, którzy wykażą straty z tego powodu. Szczegóły będą zaprezentowane w przyszłym tygodniu - zapowiedział na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w piątek popołudniu, że 31 października, a także 1 i 2 listopada cmentarze będą zamknięte.

Decyzja uderzy oczywiście w sieci handlowe, ale jeszcze bardziej w drobnych handlarzy przy cmentarzach.

Na dzisiejszej konferencji prasowej premier tak tłumaczył swoją decyzję:

"Nie chcemy doprowadzać do takiego ryzyka, żeby na skutek odwiedzin na cmentarzach rzeczywiście wiele osób poniosło śmierć."

Dodał, że to dla niego "ogromny smutek i przygnębienie", bo też bardzo chciał odwiedzić grób swego ojca i siostry. - To jest głęboko zakorzenione w polskiej tradycji, ale ponieważ niesie to ze sobą ogromne ryzyko to uznałem, że tradycja jest mniej ważna niż życie - powiedział.

Z ubiegłorocznego badania MondayNews wynikało, że prawie połowa konsumentów planowała wydać w 2019 r. na znicze od 30 do 40 zł. Większość chciała kupić 4-5 szt. Rynek jest warty ok. 1 mld zł.