Prezes Biedronki o inflacji, cenach i sporcie narodowym

Pedro Soares dos Santos, prezes Grupy Jeronimo Martins dodał, że obniżony VAT na żywność powinien zostać wprowadzony w Portugalii już rok temu, tak jak stało się to w Polsce i Hiszpanii. Teraz rząd portugalski rozważa takie działania, ale utraconego czasu i pieniędzy konsumentów nie da się już odzyskać.

Prezes dodał, że firma inwestuje w produkcję spożywczą, by zapewnić bezpieczeństwo dostaw do swoich sklepów i mieć wpływ na cenę końcową produktów, która dzięki efektywności Grupy może przynieść ulgę portfelom klientów.



Jako przykład podano sytuację na rynku mleka. - W połowie roku rynek borykał się z brakami mleka, bo jego produkcja przestawała być opłacalna dla producentów. Unikneliśmy braku mleka w sklepach, bo cena w skupie skoczyła z 32 eurocentów za litr w lecie do do 60 eurocentow na koniec 2022 roku. Gdyby nie ten wzrost, mleko nie dotarłoby do sklepów, bo producenci nie byli gotowi dokładać do biznesu. Jako firma, która inwestuje w produkcję rolną, Jeronimo Martins może choć częściowo zarządzać tego rodzaju kryzysami - wskazno.



- W czasach inflacji, która zubaża konsumentów, pomagamy wielu rodzinom utrzymać sie na powierzchni, bo nieustannie inwestujemy w produkcję marek własnych, których ceny są znacznie niższe niż produktów brandowych - wskazał prezes Grupy JM.



Przedstawiciele firmy zwrócili uwagę na ubożenie społeczeństw. Dla Grupy oznacza to niższą sprzedaż, dlatego firma stara się chronić portfele konsumentów. - Naszą drogą jest efektywność biznesu. To ona a nie podnoszenie cen doprowadziło nas do zyskowności - dodał Pedro Soares dos Santos. Grupa ma świadomość swojej odpowiedzialności wobec klientów, ale także dostawców. - Od nas zależą tysiące dostawców w Polsce, a pośrednio cała branża spożywcza, dlatego musimy stawać na wysokości zadania jeśli chodzi o nasze zbowiązania - stwierdził Luis Araujo.

Oceniając rynek polski, Luis Araujo dodał. że jest to najbardziej dynamiczny rynek handlowy w Europie a polscy klienci są bardziej wrażliwi cenowo niż inne nacje. W Biedronce zakupy robi regularnie 80 proc. polskich rodzin, stąd zobowiązanie sieci, by zwiększać wolumeny sprzedaży, a tym samy wzmacniać pozycję cenową, by oferować konsumentom jak najlepsze ceny.

Prezes Biedronki zapytany, czy sieć obecnie bardziej inwestuje w ceny dla lojalnych klientów niż dla ogółu kupujacych powiedział, że jego zdaniem Biedronka nadal ma najlepsze ceny na rynku, a niższa pozycja w porównaniach cenowych, wynika z faktu, że porównywarki nie uwzględniają rabatów dla lojalnych klientów. - Moim zdaniem porównania powinny uwzględniać, zarówno rabaty naliczane na naszej karty lojalnościowej jak i te u konkurencji, bo przecież wszyscy wiemy, że Polacy poszukiwanie niskich cen w sklepach traktują jak sport narodowy. Wielu klientów ma więc w portfelu karty lojalnościowe, zarówno nasze jak i konkurentów - powiedział.

Luis Araujo ocenił, że gdyby nie twarde negocjacje cenowe i pozycja rynkowa Biedronki (28 proc. udziału w rynku) inflacja żywności byłaby jeszcze wyższa - nawet o 3 proc.