Prezes Dino: Widzimy dużo miejsca do zagęszczania sieci w południowo-zachodniej Polsce

Na zdj. Szymon Piduch, prezes Dino Polska, fot. materiały prasowe

Dino Polska w 2019 roku miało 7,65 mld zł przychodów, 725,4 mln zł EBITDA, 562 mln zł zysku operacyjnego oraz 410,9 mln zł zysku netto. Marża EBITDA za 2019 r. wyniosła 9,5 proc., podczas gdy w 2018 r. było to 9,3 proc. Marża zysku EBIT wyniosła 7,3 proc., tyle samo co w 2018 r. Dług netto Grupy Dino wyniósł 748,6 mln zł na 31 grudnia 2019 r. co oznacza wzrost o 32,4 proc. rdr. Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w 2019 roku 11,6 proc. rdr.

Przychody grupy w IV kwartale ub.r. wyniosły 2,12 mld zł i były o 35,2 proc. wyższe niż w IV kwartale 2018 r. Zysk netto wyniósł w tym okresie 129 mln zł wobec 98,8 mln zł zysku rok wcześniej. EBIT wyniósł w 174,8 mln zł wobec 139 mln zł rok wcześniej, a wynik EBITDA grupy ukształtował się na poziomie 219,7 mln zł i był wyższy rdr o 28,8 proc. Sprzedaż porównywalna wzrosła rdr do 12,2 proc. z 8,6 proc. przed rokiem.

- Otworzyliśmy rekordową liczbę 243 marketów, co sprawiło, że na koniec roku pod szyldem Dino w całej Polsce funkcjonowało 1218 sklepów, a ich łączna powierzchnia sprzedaży przekroczyła 472 tys. mkw. i była o 26 proc. wyższa niż rok wcześniej. Ramię w ramię z siecią sklepów rosło też nasze zaplecze logistyczne. Na początku 2019 r. w Rzeszotarach na Dolnym Śląsku zakończyliśmy proces uruchamiania czwartego centrum dystrybucyjnego. W połowie roku uruchomiliśmy magazyn w Wolborzu w centralnej Polsce, który zastąpił wcześniej wynajmowany magazyn w Piotrkowie Trybunalskim. Obecnie jesteśmy w trakcie budowy piątego magazynu w miejscowości Łobez w północno-zachodniej Polsce. Równolegle przygotowujemy kolejne inwestycje w tym obszarze - napisał w liście do akcjonariuszy Szymon Piduch, prezes Dino Polska.

Spółka pracuje nad utrzymaniem wysokiego wzrostu sprzedaży LfL i nad dalszą poprawą rentowności.

- Wzrost przychodów ze sprzedaży na bazie LfL, czyli w marketach, które istniały także w 2018 r., wyniósł 11,6 proc., co w połączeniu z dynamicznym wzrostem liczby sklepów pozwoliło nam zwiększyć całkowite przychody ze sprzedaży o 31 proc. do 7,6 mld zł. Podobnie jak we wcześniejszych latach towarzyszyła temu dalsza poprawa rentowności. W 2020 r. planujemy utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju. Widzimy dużo miejsca do zagęszczania sieci w południowo-zachodniej Polsce i do dynamicznej ekspansji w pozostałych województwach - napisał w liście Szymon Piduch.

Wskazał także, że Dino Polska nie planuje wypłaty dywidendy za 2019 rok, a całość generowanych zysków zostanie przeznaczona na dalszy rozwój. Nakłady inwestycyjne wyniosą w tym roku około 950 mln zł wobec 828 mln zł w 2018 roku.