Prezes Inquiry: SPAR Group ma koncepcję uporządkowania relacji z dostawcami Piotra i Pawła

Pracownik P. 2020-01-21 17:22:20

Droga Pani Prezes ,Szanowna Redakcjo Portalu dla Handlu.



Proszę Sprawdzić i się dowiedzieć jakie są efekty uruchomienia pierwszego sklepu w Blue City w Warszawie.



Sklep funkcjonuje dwa miesiące inwestycja w wyposażenie i remont ponad 10 mln złotych i efekt jest taki iż sklep w Grudniu miał obroty gorsze niż upadający z pustymi półkami rok temu Piotr i Paweł do 2017 r jest to strata 50% , ponadto sklep operuje na niższych marzach i generuje kosmiczne starty z powodu niesprzedających się produktów swiezych i dan food to go które to miały być motorem napędowym i wyróżnikiem Spara przeniesionym z RPA.Bistro to porażka i kawy już rozdają za free do kanapek z krótkim terminem przydatności.Oferta produktowa jest słaba a cenny niekonkurencyjne.Powodzenia w dokładaniu co miesiąc to inwestycji według mnie kompletnie nie rokującej na dodatni wynik.