Prezes PGS: Polacy uważają zakupy za coraz bardziej męczące

- Wolne niedziele, program 500+ oraz rosnąca świadomość żywieniowa – to główne czynniki, które wpływają na zmiany w trendach sektora handlu spożywczego - uważa Michał Sadecki, prezes Polskiej Grupy Supermarketów.

Choć liczba sklepów w Polsce spada nieprzerwanie od kilku lat, trend ten powoli wyhamowuje. Dane udostępnione przez Bisnode Polska wskazują również, że sytuacja uległa zmianie w przypadku warzywniaków i sklepów piekarniczych – w obu przypadkach ich ilość w zeszłym roku wzrosła.

- Polski konsument zaczyna stawiać na jakość. I to nie tylko w dużych miastach – zwraca uwagę Michał Sadecki. – Wzrost zamożności Polaków powoduje znaczące zmiany na rynku handlowym. Liczy się wygoda i dostęp do wysokojakościowych produktów. Nie bez znaczenia są również bieżące trendy dietetyczne – wylicza Sadecki, odnosząc się jednocześnie do wprowadzonej na początku roku ekologicznej marki własnej Włącz BIO.

Zdaniem PGS dla klientów najważniejszy jest dostęp do świeżych owoców, warzyw i smacznego pieczywa. Wysokojakościowe wędliny również są czynnikiem, który decyduje o wyborze sklepu.

Polacy zaczynają robić zakupy w mniejszych ilościach, ale częściej – zazwyczaj codziennie lub co drugi dzień. Z badań PGS wynika, że Polacy uważają je za coraz bardziej męczące.

Istotnym elementem zmian rynku handlu jest wzrost dynamiki budowy sieci franczyzowych. Według danych firmy konsultingowej PwC w tym roku rynek franczyzowy urośnie o ponad 2 tys. punktów.