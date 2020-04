Prezes POHiD: godziny w sklepach dla seniorów do zmiany

fot. Renata Juszkiewicz

- Wprowadzone obecnie obostrzenia zmniejszyły przepustowość handlu, przez co ograniczyły dostęp obywateli do niezbędnych produktów. Przed sklepami tworzą się kolejki, które same w sobie stwarzają zagrożenie dla rozprzestrzeniania się wirusa - informuje Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

Dlatego POHiD apeluje do rządu o modyfikację przepisów tak, aby dostosować je do realiów rynku, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo i stały dostęp obywateli do niezbędnych produktów. Obecnie bowiem sklepy są w stanie obsłużyć połowę zainteresowanych klientów.

W przedstawionych postulatach znalazły się:

1. Limit klientów: w placówce handlowej o powierzchni do 100 m2 – 3 osoby na jedno stanowisko kasowe, a w placówkach powyżej 100 m2 – 1 osoba na minimum 15 m2;

2. Możliwość odbioru zakupów online w placówce handlowej przez cały tydzień, z weekendem włącznie;

3. Rezygnacja z zakazu działalności dla marketów budowalnych w soboty i niedziele, jako nieuzasadnionego, z uwagi na fakt, że zakupy tam dokonywane są niezbędne w sytuacjach awarii sanitariatów czy kranów;

4. Zakupy dla seniorów – pierwsze dwie godziny po otwarciu sklepu;

5. Zapewnienie przez rząd nieprzerwanych dostaw środków ochrony osobistej dla konsumentów, w postaci jednorazowych rękawiczek, masek, płynu do dezynfekcji, w cenach nieodbiegających od rynkowych – obecnie są one niedostępne na rynku. Rękawiczki jednorazowe dla klientów powinny być wprowadzone jako alternatywa dla żeli antybakteryjnych, nie zaś jako wymóg. W przypadku niedoborów jednorazowych rękawiczek możliwość zamiennego stosowania małych, plastikowych torebek.

- Należy wypracować najbardziej efektywne rozwiązania spełniające najważniejsze cele, jakimi są bezpieczeństwo i zaopatrzenie Polaków w niezbędne produkty - wskazuje prezes POHiD.

Jak powiedziała w Tok FM szefowa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, zapewnienie klientom sklepów dostępu do płynów dezynfekcyjnych i rękawiczek jednorazowych, przy braku ich w hurtowniach, bez wsparcia rządu będzie niemożliwe. "Nie jesteśmy w stanie zapewnić rękawiczek wszystkim klientom. Dlatego postulujemy do rządu, aby mogło to być wymiennie albo rękawiczki, albo płyn do dezynfekcji rąk" - powiedziała Juszkiewicz.

Według szefowej POHiD pomysł, by dać czas dla seniorów jest dobry, ale złym rozwiązaniem było ustalenie dwóch godzin w ciągu dnia od 10-12. "My proponujemy, aby seniorzy mieli pierwszeństwo w dwóch pierwszych godzinach od otwarcia sklepów, po to żeby przyszli do sklepu, który jest czysty i zdezynfekowany i nie trzeba było wypraszać ludzi, którzy są na sklepie, bo przyszli wcześniej" - wyjaśniła.