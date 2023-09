Prezes POHiD o "Lokalnej półce": Zbędny zabieg, sieci już to robią

Sieci handlowe od lat współpracują z lokalnymi producentami

Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło trzeci punkt swojego programu wyborczego – program Lokalna Półka. Lokalna półka to obowiązek, aby markety w swojej ofercie miały minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców.

Zdaniem prezes POHiD, Renaty Juszkiewicz, jest to zbędny zabieg, bo sieci handlowe same dbają o jak najwyższą jakość swojej oferty, a taką właśnie mogą zapewnić produkty regionalne i lokalne. W jej ocenie detaliści wychodzą naprzeciw oczekiwaniom polskich konsumentów, którzy preferują produkty pochodzenia lokalnego, dystrybuowane w ramach krótkiego łańcucha dostaw.

Sieci handlowe otwierają drzwi polskim producentom

- Sieci podejmują działania, które otwierają polskim producentom i dostawcom drogę na międzynarodowe rynki, promują polską żywność i polskie rolnictwo, podkreślając wysoką jakość produktów, które pochodzą z naszego kraju. Wartość eksportu polskich produktów za pośrednictwem sieci zrzeszonych w POHiD przekracza 20 mld zł rocznie. Pragniemy zauważyć, iż planowane działania są elementem kampanii wyborczej i próbą zjednania elektoratu z terenów wiejskich, a konkretnie rolników, których zaufanie do rządu zostało mocno nadwątlone po zalaniu Polski tanim zbożem i płodami rolnymi z Ukrainy. Takie praktyki stanowią ingerencję w funkcjonowanie wolnego rynku. Dzięki skali biznesu i dużym wolumenom zakupowym, sieci handlowe mogą zaoferować klientom konkurencyjne ceny, co jest niezwykle istotne w dobie wysokiej inflacji. W przypadku małych dostaw, realizowanych we współpracy z lokalnymi dostawcami, cena kształtuje się już inaczej niż przy dużym wolumenie, i z całą pewnością te produkty będą droższe - tłumaczy Renta Juszkiewicz.