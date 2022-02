Prezes Tesco ostrzega konsumentów: Najgorsze przed nami

Allan zaznaczył, że ceny żywności w Tesco wzrosły tylko o 1% w ostatnim kwartale, ale prawdopodobnie wzrosną o 5% do wiosny.

Podwyżki cen nastąpią w czasie, gdy kupujący w Wielkiej Brytanii zostaną dotknięci podwyżką składek na ubezpieczenie społeczne i zniesieniem limitu cen energii, co spowoduje gwałtowny wzrost rachunków za paliwo w kwietniu.

Allan zapowiedział to w programie „Sunday Morning” dla BBC: - W pewnym sensie najgorsze jeszcze przed nami – ceny żywności w Tesco w ostatnim kwartale wzrosły tylko 1%, ale wpływ na nas mają rosnące ceny energii. Podobnie, jak na naszych dostawców. Inflacja wzrośnie. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby to zrównoważyć. Przewidziałem jesienią ubiegłego roku, że ceny żywności do wiosny mogą wzrosnąć o około 5%. Szczerze wierzę, że nie będzie to więcej, może nawet trochę mniej.

Allan ostrzegł, że podwyżki cen prawdopodobnie dotkną najbiedniejszych w społeczeństwie.