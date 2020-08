Prezes UOKiK: Biedronka masowo naruszała prawa konsumentów do informacji o cenach

Fot. materiały prasowe

Praktyka niewłaściwego uwidaczniania cen w sieci Biedronka miała charakter masowy i trwała przez kilka lat. W 2 na 3 skontrolowanych sklepach tej sieci wystąpiły poważne nieprawidłowości jeśli chodzi o oznakowanie cen – mówi w rozmowie z dlahandlu.pl. Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Przypomnijmy, UOKiK nałożył na Biedronkę 115 mln zł kary za nieprawidłowe uwidacznianie cen. Sieć uważa decyzję urzędu za niezasłużoną i nieuczciwą. Firma zamierza się odwoływać. - Biorąc pod uwagę skalę działalności naszej sieci – ponad 3 tys. sklepów, blisko 70 tys. pracowników, ponad 4 mld odwiedzin klientów w okresie od 2017 r. do lipca 2020 r. – nie możemy wykluczyć indywidualnych przypadków, w których niezamierzony błąd ludzki doprowadził do braku ceny lub braku jej natychmiastowej aktualizacji – tłumaczy Biedronka w oświadczeniu wydanym po otrzymaniu kary.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny ocenia, że nawet jeśli sieć w ostatnim czasie podjęła wiele działań, które miały na celu wyeliminowanie problemu niewłaściwego uwidaczniania cen, to trzeba wziąć pod uwagę, że problem ten trwał znacznie dłużej.

- W toku postępowania, analizując zebrany materiał, skargi konsumentów, a także wyniki kontroli Inspekcji Handlowej stwierdziliśmy, że ten proceder trwał co najmniej od 2016 roku. Tylko w ciągu ostatnich 18 miesięcy mieliśmy około 400 skarg konsumenckich. W prawie 2/3 skontrolowanych sklepów sieci Biedronka wystąpiły poważne nieprawidłowości, jeśli chodzi o uwidacznianie cen. Mówimy tu z jednej strony o braku informacji o cenie, a z drugiej strony - o różnicy pomiędzy ceną na półce a ceną w kasie. Przeciętnie 14 proc. produktów znajdujących się w sklepach tej sieci nie miało w ogóle informacji o cenie. To bardzo poważne naruszenia – mówi Tomasz Chróstny.

- Przedsiębiorca nie może bronić się tym, że jest to nieumyślny błąd, który wynika ze skali działalności. Skala działalności determinuje bardzo poważne korzyści ekonomiczne. To właśnie ze względu na nią odpowiedzialność i dbałość o prawa konsumentów powinna być na bardzo wysokim poziomie. Nie można łamać praw konsumenta, zwłaszcza w tak ważnym zakresie jak prawo do informacji, w tym przypadku o właściwej cenie - dodaje.

Prezes UOKiK zauważa, że sieć Biedronka działa na ogromną skalę. – 1 grosz różnicy na każdej złotówce może wygenerować u tego przedsiębiorcy dodatkowe korzyści na poziomie 50-60 mln zł. Mówimy zatem potencjalnie o poważnych stratach finansowych, które ponoszą konsumenci w wyniku niekorzystnej różnicy pomiędzy cenami na półce i w kasie - tłumaczy.