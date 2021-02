Prezes UOKiK na EEC Trends: Pojawiają się nowe metody naruszania konkurencji i praw konsumentów

Na zdj. prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Fot. PTWP

Ubiegły rok był wyjątkowy. Wskutek pandemii pojawiły się nowe niedozwolone praktyki, oszustwa „na koronawirusa”, czyli fałszywe usługi i produkty, które miałyby zapewniać bezpieczeństwo zdrowotne. Był to także rok wyjątkowy jeśli chodzi o szybkość reakcji oraz pod względem nałożonych sankcji. W sumie UOKiK w 2020 roku nałożył kary finansowe na około 1,5 mld zł, z wyłączeniem sprawy dotyczącej Nord Stream 2 – mówił prezes UOKiK Tomasz Chróstny podczas EEC Trends.

- Zeszły rok był całkiem inny dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy borykali się ze skutkami pandemii, z ograniczeniami epidemiologicznymi. Dotykały one każdego z nas, że w tym także UOKiK. W tym czasie zrozumieliśmy, że musimy być jeszcze bliżej rynku, konsumentów i uczciwych przedsiębiorców – mówił Tomasz Chróstny.

- Z jednej strony podejmowaliśmy działania, które miały przeciwdziałać niekorzystnym praktykom mającym miejsce na rynku, także tym nowym, które pojawiły się wskutek ograniczeń epidemicznych czy samej pandemii. Mówię tu np. o oszustwach produktowych czy w ogóle o oszustwach „na koronawirusa”. Były to fałszywe usługi, fałszywe produkty, które miały zapewniać bezpieczeństwo zdrowotne. Wiele naszych działań miało także zapewnić uczciwą konkurencję oraz mechanizm wsparcia przedsiębiorców. Pamiętajmy, że w czasie pandemii UOKiK jest pośrednikiem w pomocy publicznej pomiędzy Komisją Europejską a polskim rządem. Oznacza to działania, które mają zapewnić bezpieczny transfer pomocy publicznej do przedsiębiorców – dodał.

Jak poinformował w 2020 roku było dużo więcej oszustw produktowych. Przykładem może być kilkadziesiąt milionów partii zafałszowanych produktów, które UOKiK, wspólnie z organami celnymi i Inspekcją Handlową, zatrzymały przed wjazdem do Polski. Pojawiały się także niedozwolone praktyki w postaci alternatywnych inwestycji finansowych. - Te nadużycia coraz częściej mają charakter cyber-nadużyć, o charakterze transgranicznym. Tutaj potrzebna była współpraca z innymi instytucjami, niekiedy organami ścigania i to także są doświadczenia, ubiegłego roku – mówił prezes UOKiK.

Jego zdaniem, był to rok wyjątkowy jeśli chodzi o szybkość reakcji – niektóre postępowania były realizowane w ciągu kilku tygodni.

Wśród największych postępowań z 2020 roku prezes UOKiK wymienił te dotyczące: Nord Stream 2, spółek Veolia i PGNiG na rynku warszawskim, naruszeń i decyzje dotyczące Biedronki. W przypadku Biedronki z jednej strony było to wprowadzanie konsumentów w błąd jeśli chodzi o znakowanie cenami, a z drugiej działanie na szkodę dostawców i retrorabaty niesłusznie na nich nakładane.