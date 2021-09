Prezes Żabki na EEC 2021: W przyszłym roku będzie działać 50 sklepów bezobsługowych

Pandemia to również istotne przyspieszenie w e-commerce i omnichannel.

- Kiedy kilka lat temu zaczynaliśmy jako firma przygodę z cyfrowym światem, powiedzieliśmy sobie, że nie wejdziemy w to od razu, ponieważ najpierw musimy dobrze poznać naszych klientów i umieć się z nimi komunikować. Tak też się stało. Obecnie tworzymy dla konsumentów ekosystem rozwiązań, m.in. poprzez przejęcia biznesów cateringowych - Maczfit i Dietly. Ale to wszystko zaczęło się od klienta, klient jest w centrum naszych działań - mówił prezes Żabki.

Uprościć życie konsumenta

Żabka będzie nadal rozwijać ten ekosystem. - Jesteśmy praktycznie wszędzie, mamy skalę. Pracujemy aktualnie nad ofertą subskrypcyjną. Będziemy jeszcze bliżej naszych klientów i sprawimy, że ich życie stanie się jeszcze wygodniejsze - zdradził Tomasz Suchański.



W pandemii klienci cenią szybkość i wygodę, ale na znaczeniu zyskały także kwestie środowiskowe. - Firmy wprowadzają papierowe opakowania, bo tego wymaga klient. My jako pierwsi wprowadziliśmy chociażby opakowania typu rPET. Ludzie zaczynają myśleć o tym, co jedzą i jak to wpłynie na środowisko. Stąd m.in. popularność żywności roślinnej, na którą odpowiadamy wprowadzeniem marki Plant Hunter - powiedział Tomasz Suchański.

Ekologia misją

To nie jedyne działania proekologiczne Żabki. - Nasz sklep przyszłości, który otworzyliśmy trzy lata temu, wyznacza nam ambitne cele. Jest inkubatorem pomysłów, ale nie jesteśmy w stanie zaimplementować wszystkich rozwiązań od razu i we wszystkich placówkach, choć one się oczywiście pojawiają - np. systemy zarządzania lodówkami czy lampami. Czy wejdą kolejne? To zależy od podejścia dużych firm i konsumentów. Mamy także bezobsługowy sklep, tzw. nanostore, w Poznaniu, wkrótce pojawią się kolejne: w Warszawie i Krakowie, a w przyszłym roku będzie działać 50 takich placówek. W kwestii ekologii mamy rolę do spełnienia - nie tylko jako edukator, ale także jako podmiot, który wdraża zmiany organizacyjne. Wiemy, jak ważne jest pozytywne oddziaływanie na środowisko, dlatego przystępujemy do odpowiednich systemów, jak np. SBTi. Chcemy być oceniani pod tym kątem przez firmy ratingowe, ponieważ to jeden z elementów ciągłości działania naszej firmy - podsumował Tomasz Suchański.