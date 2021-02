Prezes zarządu Dekady: Państwo nie powinno ingerować w stosunki wynajmujący-najemca

Rozpoczynający się rok będzie dużym wyzwaniem dla sektora handlowego. W pierwszej kolejności istotne jest przywrócenie ładu prawnego i zakończenie ingerencji państwa w stosunki wynajmujący-najemca, które reguluje Kodeks cywilny. Konieczne jest usunięcie artykułu 15ze z „ustawy covidowej”, która zwalnia najemców z czynszów w zamian za wydłużenie umowy najmu. Uzgodnienia takie powinny odbywać się w trakcie biznesowych negocjacji, a nie na zasadzie regulacji narzuconych przez ustawodawcę - mówi Aleksander Walczak, Prezes Zarządu Dekada SA.

Jakie wyzwania czekają na nas w 2021 roku? O szansach, zagrożeniach i zmianach na rynku retail mówi Aleksander Walczak, Prezes Zarządu Dekada SA.

Rok 2020 był bez wątpienia najgorszym rokiem w historii handlu w centrach handlowych. Zmagaliśmy się z wyzwaniem, jakiego dotychczas nie znaliśmy - pandemią, która pociągnęła za sobą także kryzys gospodarczy. Z powodu zamknięcia centrów handlowych ucierpieli nie tylko wynajmujący i najemcy, ale także setki organizacji powiązanych z funkcjonowaniem obiektów handlowych - od firm sprzątających, ochroniarskich, księgowych, eventowych, poprzez reklamobiorców, po banki, które finansują te obiekty. Wprowadzone lockdown’y, odgórne restrykcje i obostrzenia związane z pandemią mocno wpłynęły na kondycję i wyniki obiektów handlowych. Początek stycznia pokazuje, że niektóre firmy, głównie z branży gastronomicznej, siłownie czy pralnie, będą musiały walczyć o przetrwanie.

- W obawie o swoje bezpieczeństwo konsumenci obecnie chętniej wybierają średnie i małe obiekty handlowe, na zakupy przychodzą w konkretnym celu i po określone produkty. Odpowiedzią na te potrzeby są centra typu convenience, takie jak Dekada. Ze względu na mniejszą powierzchnię, brak części wspólnych, łatwy dostęp do sklepów z poziomu parkingów i mix najemców zaspokajający pierwsze potrzeby zakupowe, obiekty tego typu wyszły obronną ręką z zaistniałej sytuacji i cieszyły się przychylnością klientów. Dzięki swojej specyfice i niewielkiej powierzchni sprzedaży zostały wyłączone z rozporządzenia ograniczającego działalność obiektów handlowych i mogły działać w reżimie sanitarnym, zapewniając tym samym ciągłość funkcjonowania najemcom i stałą dostępność dla klientów. Po zniesieniu ograniczeń i spadku statystyk zachorowań liczymy także na powrót klientów do dużych centrów handlowych, gdzie będą mogli odreagować społeczną kwarantannę. Wynajmujący i najemcy bardzo poważnie traktują reżim sanitarny, centra handlowe nie są zagrożeniem, to miejsca sprawnie zarządzane, w których panują dyscyplina i najwyższe standardy - mówi Aleksander Walczak.

Niepewna sytuacja branży, obawy inwestorów i kryzys gospodarczy spowodowały zatrzymanie kolejnych inwestycji deweloperskich w całej Polsce i Europie. Już ostatnie lata pokazały, że nasz rodzimy rynek jest nasycony, a w niektórych lokalizacjach zbliżaliśmy się nawet do poziomu jego przesycenia.