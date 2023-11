Prezes ZPC Otmuchów: W 2024 r. staniemy się jednym z liczących się producentów słodyczy w Europie

W III kw. widoczne były rezultaty przeprowadzonych wcześniej działań optymalizujących i reorganizacyjnych portfolio produktów.

ZPC Otmuchów: Skupiamy się mocno nad automatyzacją procesów produkcyjnych

- Za nami udany trzeci kwartał, mimo niesprzyjającej sytuacji na świecie i nieznaczących spadków cen na rynku surowców udało nam się poprawić wyniki. W szczególności warto podkreślić mocną poprawę rentowności, która jest efektem działań optymalizujących portfolio produktów, polegających na wykluczeniu ze sprzedaży produktów o niesatysfakcjonującej rentowności. Obecnie skupiamy się mocno nad automatyzacją procesów produkcyjnych, a także redukcją kosztów wytworzenia, co powinno pozwolić nam na zachowanie ciągłości trendu wzrostowego naszego biznesu – komentuje Monika Butz, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy ZPC Otmuchów S.A.

Po 9 miesiącach 2023 r. Grupa odnotowała przychody wynoszące ponad 203 mln zł, co oznacza wzrost o 11 proc. rdr., zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się o około 35 proc. rdr. do 39 mln zł, z kolei zysk netto wyniósł przeszło 8,5 mln zł wobec starty w zeszłym roku. Po trzech kwartałach 2023 r. EBITDA wyniosła 19,96 mln zł, co oznacza wzrost o 292 proc. rdr. W samym III kw. 2023 r. przychody osiągnęły wartość 64,9 mln zł i były na podobnym poziomie co w zeszłym roku, co jest efektem wysokiej bazy wyników z zeszłego roku.

ZPC Otmuchów w minionym kwartale realizował działania mające na celu rozwój i poszerzeniem zakresu współpracy z obecnymi kontrahentami zarówno w odniesieniu do zwiększenia wolumenu sprzedawanych produktów jak i poszerzenia portfolio sprzedaży. Intencją Grupy jest systematyczne zwiększanie udziału sprzedaży eksportowej – również uwzględniając kierunki poza Europą.

Współpraca z Kervan Gida

- Oczywiście w realizacji strategii ekspansji zagranicznej pomaga nam współpraca z naszym większościowym akcjonariuszem branżowym – jednym z liderów w produkcji żelków na świecie - Kervan Gida – dodaje Monika Butz.

Obecnie głównym rynkiem zbytu dla Grupy Otmuchów jest rynek polski, którego udział w sprzedaży ogółem w okresie trzech kwartałów 2023 roku wyniósł ponad 62 proc. Jednocześnie udział sprzedaży eksportowej wyniósł blisko 38 proc.

Grupa aktualnie realizuje inwestycję w rozbudowę zakładu produkcyjnego w Nysie, który pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych w kategorii żelek.

- Jesteśmy już na ukończeniu inwestycji, która znacząco zwiększy nasze moce produkcyjne w kategorii żelków. Wierzę, że dzięki tej inwestycji w przyszłym roku staniemy się jednym z liczących się producentów słodyczy w Europie. Przed nami kolejne wyzwania inwestycyjne, których celem jest zwiększenie atrakcyjności naszego portfolio oraz kontynuacja procesów modernizacyjno- automatyzacyjnych – podsumowuje Marcin Kukliński, Prezes Zarządu ZPC Otmuchów S.A.

Inwestor strategiczny w Otmuchowie

Koncern Kervan Gida został inwestorem strategicznym w Otmuchowie w czerwcu 2021 r. Firma jest liderem produkcji żelków w Turcji i piątym graczem na świecie. Koncern ma własne zakłady produkcyjne oraz szeroką ofertę produktową wraz ze znaną marką żelków Bebeto, eksportowaną do 85 krajów. Firma ma trzy zakłady w Turcji i zatrudnia ponad 2100 pracowników.